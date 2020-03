Sjeføkonom advarer: - Sommeren blir en katastrofe

Norsk reiseliv går en katastrofal sommer i møte, men kan bli vinneren i årene som kommer.

Få næringer rammes så hardt av koronaviruset som reiselivsnæringen. De norske skiparadisene krever svimlende 3,3 milliarder i kompensasjon.

Hoteller står tomme, flyselskapene må ha krisehjelp, det er en overhengende fare for flere konkurser i reiselivsbransjen. Men bransjen kan faktisk ha en lys fremtid når de verste ringvirkningene er over.

- Norsk turistliv er litt som Kittelsens maleri av «Soria Moria», beskriver sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen situasjonen overfor Nettavisen Økonomi.

- 2020 blir en vanskelig tur i ulendt terreng, men fremtiden er egentlig skinnende lys.

Velger Norden

Han sier det blir mange avbestillinger i år. Men, hvis frykten for koronaviruset holder seg levende i de fleste folkeslag, vil mange søke seg til Norden for å feriere i de kommende årene.

- Så i år det katastrofe, men fremtiden er lys, spår en optimistisk Andreassen.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets sier at sånn det ser ut nå, kan det hende det også blir restriksjoner på reise innad i landet. Hun viser til hytteforbudet som et eksempel.

Ikke bra...

- Den strategien regjeringen har valgt, innebærer jo tiltak for sosial distansering i to år eller mer, det ser ikke bra ut, sier Due-Andresen

- Hvordan tror du det går for områder som norsk reiseliv og turisme hvis ting begynner å normalisere seg i løpet av mai?

- Det har jeg faktisk ikke så stor tro på, men håper så klart jeg tar feil. Men enhver lettelse i tiltak vil hjelpe, både tiltak som lar folk dra på hytta og eventuelle tiltak som lar utenlandske turister komme inn.

- Et tilleggspoeng er at dersom folk tillates økt reisevirksomhet, vil en betydelig svakere krone bidra til at flere nordmenn velger å bli i landet. Det vil hjelpe innenlandsk turistnæring, svarer sjeføkonomen.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets understreker at usikkerheten knyttet til varigheten på de smittedempende tiltakene fortsatt er veldig stor.

- Kanskje blir de mest inngripende tiltakene av relativt kort varighet, mens andre blir værende lenge. Med andre ord, den krevende situasjonen for reiselivet vil med stor sannsynlighet vedvare i en god stund, om ikke i like ekstrem grad som nå, sier DNBs sjeføkonom.

Men akkurat mener Haugland det virker sannsynlig at mange kommer til å velge innenlandsk sommerferie i år. Det skjer enten som følge av myndigheters eller egne vurderinger.

Kjærkommen hjelp

- Om restriksjonene innenlands samtidig blir mindre strenge, vil nok det bidra til kjærkommen hjelp for norsk turistnæring.

Man kan tenke seg at ting begynner å normalisere seg i løpet av mai, med tanke på blant annet folk igjen får anledning til å samles, til å overnatte på hytter ol.

- Det er åpenbart noe som norsk reiseliv og turisme vil tjene på.

- Men det er grunn til å tro at en slik normalisering skjer forsiktig. Det skyldes både fordi myndighetenes tiltak kan bli løst opp gradvis, og fordi folk vil være mer forsiktige enn før. Dermed kan vi neppe vente noen sterk rekyl for disse næringene, advarer Haugland.