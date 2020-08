– Det er fare for at man blir litt for «flink økonom» og ikke forstår at dette er en spesiell krise som trenger spesielle tiltak.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Sjeføkonom Kyrre Knudsen er tilbake i Finansparken i Stavanger etter en vår på hjemmekontor. Skuldrene til folk i gatene har kommet en god del ned etter flere måneder med koronafrykt og usikkerhet. Mange økonomiske piler peker i riktig retning, men Knudsen er urolig.

– Ubegrunnet positivitet er noe av det verste som kan skje nå, og vi kan ikke ønske oss ut av krisen fordi det har gått fire-fem måneder. Usikkerheten er fortsatt stor og vi har svært høy arbeidsledighet, sier Knudsen.

Sjeføkonomen frykter at de kraftfulle tiltakene til regjeringen skal fases ut for tidlig, og mener Norges Bank er i overkant optimistiske i sine økonomiske fremtidsutsikter. I sin pengepolitiske rapport fra juni skriver sentralbanken at bedringen i norsk økonomi for mai var større enn ventet.

Åpningen av samfunnet, lav rente og omfattende finanspolitiske tiltak vil bidra til å løfte aktiviteten i norsk økonomi, mener sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank.

– Jeg er overrasket over at Norges Bank er såpass positive. Det er ikke bare tro, håp og kjærlighet i rapporten, men jeg synes det er rart at de legger såpass mye vekt på utviklingen i mai måned, et så kort tidsvindu, sier Knudsen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank satte styringsrenten til null i mai, men ønsker ikke å sette renten til under null. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Vil ha krisemodus i et år

Fredag rapporterte NAV at det er 232.700 helt ledige, delvis ledige eller på tiltak, noe som er 40.000 færre enn i juni. I juni var det 80.000 færre enn i mai.

– Takten er halvert, og tilbakekomsten til normalen går ikke like fort som før. Samtidig ser vi at antallet helt ledige har kommet noe opp. At disse blir flere og flere er bekymringsverdig, sier Knudsen.

Sjeføkonomen frykter at bedringen i arbeidsmarkedet ikke fortsetter, at høsten blir knallhard og at politikerne og Norges Bank ikke har flere tiltak å sette inn for å redde arbeidsplassene.

– Normalt er det pengepolitikken til Norges Bank som er førstelinjeforsvaret. Det går raskt å implementere tiltak, og har normalt god effekt. Å styre på korte renter er bra i Norge, men når man er på null i rente, må man være kreativ for å få til noe mer. Jeg mener kvantitative lettelser (kjøp av obligasjoner for å senke «lange renter», journ. anm.) bør være et alternativ, sier Knudsen og fortsetter:

– Jeg merker at politikerne later til å tro at vi er på vei ut av den økonomiske krisen fordi smittetallene har kommet noe ned. Samtidig har de aldri vært høyere på verdensbasis. Jeg forstår at de er redde for å innføre støttetiltak som kan bli til varige ordninger, men jeg mener vi bør ha et kriseperspektiv i minst et år frem i tid. Vi må fortsette å være i krisemodus for å få folk tilbake på jobb.

NØKTERN: Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener økonomer og politikere bør innta et kriseperspektiv i minst et år til. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Kan bruke mer oljepenger

Til tross for skyhøy arbeidsledighet og usikkerhet, har ikke nordmenn stoppet å kjøpe varer, bolig og hytte. Snarere tvert imot. Meglerne forteller om en voldsom interesse for fritidseiendommer, og SSB kunne vise til en eksplosjon i varehandelen i juni.

Regjeringen har satt inn en rekke økonomiske tiltak for å holde hjulene i gang blant bedrifter og privatpersoner, blant annet: Lønnstilskudd til bedriftene for å ta permitterte tilbake i jobb, kompensasjonsordning for store omsetningsfall og lånegarantiordning for bankene.

Sjeføkonomen mener tiltakene ser ut til å treffe godt, og mener flere hadde slitt kraftig dersom ordningene ikke hadde kommet på plass. Nå frykter imidlertid Knudsen at ordningene forsvinner før krisen er over.

– Det er fare for at man blir litt for «flink økonom» og ikke forstår at dette er en spesiell krise som trenger spesielle tiltak. I verste fall kan antallet langtidsledige fortsette å øke, og vi kan få flere som faller ut av arbeidsmarkedet permanent, sier sjeføkonomen, som etterlyser en evaluering av tiltakenes effekt fra politikerne før de eventuelt fjernes.

MILLIARDER: Regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner (H) har delt ut milliarder av kroner i tiltak for å redde bedriftene og privatpersoner gjennom koronaperioden. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

De kraftfulle tiltakene for å redde bedrifter og privatpersoner gjennom koronaperioden har kostet store summer, men sjeføkonom Knudsen ser ingen grunn til å holde igjen og fase ut tiltakene av den grunn.

– Det er selvfølgelig alltid et spenn mellom oljepengebruk og sløsing. For et land som Norge, med såpass god økonomi, er det kanskje verdt å bruke litt for mye enn for lite i den fasen vi går inn i. Hvis bedriftene vet at de får god støtte frem til krisen er over, vil både privatpersoner og bedriftene fortsette å bruke penger – men det blir kanskje annerledes dersom beskjeden kommer om at tiltakene nærmer seg slutten, sier Knudsen.

