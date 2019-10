Sjeføkonom: Det grønne skiftet har sendt kronekursen til bunns

Det grønne skiftet er i ferd med å snu opp ned på økonomien. Noe som rammer den norske kronen og trege trøndere. Om ikke trønderne skjerper seg da.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Frem til 2017 har vi kunnet forklare kronekursen med oljeprisen. Men de to siste årene har vi sett et gap mellom modellen og reell kronekurs. Hadde krona fulgt oljeprisen, så hadde den vært 10 til 15 prosent sterkere enn i dag. Og da må man spørre seg: Hva er forklaringen?

Det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til Nettavisen. Onsdag er han i Trondheim for å snakke om trender i verdensøkonomien under Sparebank 1 SMNs årlige «Næringsdriv».

SAMME MØNSTER: Til tross for gode og stigende oljepriser de siste årene, fortsetter kronekursen å falle. Det kan være et resultat av det grønne skiftet, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets og peker på at oljeaksjer har samme utviklingen som kronekursen. Foto: Stein Nervik

Kurs og pris har skilt lag

Og en ting som preger den globale økonomien, er at alt ikke lenger er som vi er vant til. Som at den norske kronekursen stadig synker og er på et rekordlavt nivå, mens oljeprisen de to siste årene har steget jevnt og trutt.

Forklaringen, tror Andreassen, kan ligge i det grønne skiftet. Det er nemlig ikke bare ungdommen som krever endringer. Også investorene har fått øynene opp, hevder sjeføkonomen.

- Vi ser at at kronekursen har hatt helt lik utvikling som to andre valutaer: den australske og den canadiske dollaren. Da kunne vi sagt at alle tre er råvarevalutaer som er avhengig av global økonomi. Og latt det ligge der, sier Andreassen som ikke lot det ligge.

Bærekraft er den nye oljen

I stedet så han om det kunne trekkes noen paralleller til den ny trenden innen aksjeinvesteringer. Det siste store på dette området er såkalte ESG-investeringer.

På norsk kaller vi det rett og slett for ansvarlige eller bærekraftige investeringer.

- Vi ser at ESG har ført til at prisen på oljeaksjer er som den tidligere ville vært om oljeprisen var 25 dollar. Men den er 60 dollar. Og selv om avkastningen er god, er dette aksjer investorene ikke lenger vil ha, forklarer sjeføkonomen.

- Så jeg byttet rett og slett oljeprisen ut med prisen på oljeaksjer i kronekursmodellen min, og da treffer den perfekt.

- Du mener altså at det grønne skiftet sender den norske krona til historisk lave nivåer?

- Det er i alle fall en veldig interessant teori. Men jeg tror ikke denne utviklingen vil vare. For den norske kronen er ikke en oljeaksje selv om den kanskje behandles sånn akkurat nå.

- Så de av oss som har tenkt oss på utenlandsferie neste sommer kan puste lettet ut?

- Nei, er kronekursen viktig når du velger ferie ville jeg holdt meg i Norge neste sommer. Men kanskje har kronen styrket seg til sommeren 2021.

MÅ SKJERPE SEG: Konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN mener det er på høy tid at trønderske bedrifter tar klimagrep. Foto: Stein Nervik

Bærekraft har kanskje blitt en trend internasjonalt, men norske, og ikke minst trønderske bedrifter, har ennå ikke fått det med seg.

Trønderne må våkne

Det kommer frem i en undersøkelse Sentio har gjennomført for Sparebank SMN.

Undersøkelsen har fått navnet Bærekraftbarometeret og resultatene ble lagt frem etter at Andreassen hadde holdt sin innledning under «Næringsdriv».

Her kommer det frem at at kun to av ti trønderske bedrifter mener bærekraft utgjør en finansiell risiko.

Tallene er lite lystelig lesning for konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN.

- Dette viser at 7 av 10 trønderske bedrifter ikke har sett det Andreassen har sett. Nemlig at det er en sammenheng mellom gode investeringer og bærekraft. Det trønderske næringslivet er egentlig ikke i gang med å nå bærekraftmålene for 2030, sa Janson som dermed måtte avslutte dagen med å bite i seg ordene han friskt og freidig hadde ønsket velkommen med:

- Jeg startet dagen med å si at det er typisk trøndersk å være best. Men her henger vi ikke med. Vi har ikke møtt opp til start en gang.