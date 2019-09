Andreassen mener han har en løsning på det tøffe boligmarkedet her til lands.

Sjeføkonomen var i helgen på et seminar i Palma de Mallorca, og snakket om de økonomiske utfordringene på global basis, men også mer konkret om de økonomiske utfordringene her til lands.

- Bruk av oljepenger er vår største næring. Vi lever av avkastning – av renter. Men disse rentene vil være borte, og etter hvert vil vi måtte tappe formuen. Og før eller siden må vi kutte bruken av Oljefondet, sier sjeføkonomen, ifølge Finansavisen (krever abonnement).

Flere barn

Andreassen tror at Norge kan være et av landene som blir hardest rammet av nullrenteregimet, og at handlingsregelen vil bli redusert på sikt.

Andreassen viste til at et land som Tyskland har problemer med veksten, fordi det ikke fødes nok barn og at det dermed blir vanskelig å betale for pensjoner.

Han nevnte også Italia som i flere små byer har problemer med fraflytting. Andreassen viste til et konkret eksempel fra regionen Molise, hvor regionspresidenten tilbyr personer som bosetter seg i byer med mindre enn 2000 innbyggere, 700 euro i måneden i tre år.

Tok seg god tid

Han tok seg også tid til å snakke om det norske boligmarkedet, hvor det for øyeblikket legges ut flere boliger enn det selges. Med glimt i øyet kom han med et løsningsforslag.

- Løsningen er at folk får flere barn. Flytt kvinner ut av byen så de kjeder seg og får masse barn, sier Andreassen med et smil. ifølge Finansavisen (krever abonnement).

55-åringen mener at det vil være bra for økonomien vår, hvis man får økt fødselsstøtten.