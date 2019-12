Sjeføkonom mener SSB er for optimistisk - spår mye større nedtur for Norge

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen tror det bli verre for norsk økonomi enn det ekspertene i Statistisk sentralbyrå vil ha det til.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la torsdag frem sin seneste kvartalsvise konjunkturrapport. SSB medgir at vi står overfor et taktskifte i norsk økonomi, mye takket være en internasjonal nedtur. Samtidig vil en rekke investeringer falle her hjemme, ikke minst oljeinvesteringene.

Men våre statistikkmyndigheter spår til tross for nedturen en frisk lønnsvekst de nærmeste årene. Lønnsmottakerne kan både i 2020 og 2021 se frem til en vekst på hele 3,6 prosent. Samtidig vil prisstigningen og rentene holde seg lave. Det ligger an til en solid bedring i kjøpekraften for Ola og Kari.

Men når Nettavisen Økonomi konfronterer Jan Ludvig Andreassen om anslagene fra SSB er realistiske, svarer han:

- Nei, dessverre så tror jeg vi står foran en mye sterkere nedtur. Det ser man lettest ved at i dag er ikke bare oljeinvesteringene høye, men også boliginvesteringer. Samlet sett er investeringene eksklusive olje og shipping, rekordhøye, samtidig som utenrikshandelen svekkes.

- Bygger for mye

Andreassen har lenge vært opptatt av at vi bygger for mye i Norge. Han setter norske boliginvesteringer i et internasjonalt perspektiv.

- Vi investerer 6 prosent av bruttonasjonalproduktet (verdiskapningen i Norge, red.anm.) i boliger, mens amerikanerne investerer i underkant av 4 prosent. En forskjell på 2 prosentpoeng gir et voldsomt fall i boligbyggingen.

- Hvis vi hadde hatt den samme andelen som amerikanske boliginvesteringer, ville vi ha hatt 60 milliarder i lavere boliginvesteringer, sier sjeføkonomen.

For høyt

SSB spår altså friske 3,6 prosent i lønnsvekst de to nærmeste årene. Samtidig er våre handelspartnere på vei inn i en lavkonjunktur. Det skulle tyde på en lavere lønnsvekst ute, og at lønnsgapet mellom Norge og utlandet vil øke.

- Er det forsvarlig med en så høy lønnsvekst her hjemme?

- Nei, og det tror jeg ikke vi får heller, svarer Andreassen kjapt.

- Oljeindustrien er på hell, det er en typisk næring hvor lønnsveksten er bestemt av konjunkturene. Bygg- og anleggsbransjen er også på vei ned, der går det mye på akkord. Når det er gode tider i den bransjen, stiger lønnsveksten, og når det går nedover, blir det lavere lønnsvekst. Det blir blant annet mindre overtidsjobbing.

Men Andreassen og Eika Gruppen tror på en lønnsvekst på 3 prosent neste år.

- Det er også et veldig hyggelig tall.

Unormalt?

SSB gjorde på torsdagens presentasjon et poeng av at rentene i Norge har vært unormalt lave, og at de vil være unormalt lave fremover. Styringsrenten til Norges Bank spås å ligge uendret på 1,50 prosent de nærmeste årene.

De korte pengemarkedsrentene, som er styrende for boliglån med flytende rente, ligger noen tiendedeler over dette.

Jan Andreassen er den av landets sjeføkonomer som klarest har sagt at vi må venne oss til et vedvarende lavt rentenivå i Norge. Det begrunner han blant annet med lavere internasjonale renter, som i Japan og Tyskland.

- Fot å ta statistikken: De seneste ti årene har pengemarkedsrentene i gjennomsnitt ligget på 1,5 prosent, og de neste ti årene priser markedet inn at disse rentene vil være på 1,9 prosent. Jeg tror man må ha de i mente når man snakker om normale renter og gode gamle dager, sier sjeføkonomen.

Godt vant

Andreassen gjør et poeng av at folk under 35 år i praksis aldri har opplevd det økonomene regner som normale renter. Da snakker vi om et rentenivå rundt 5 prosent.

- I det ligger det at jeg tror vi bare må venne oss til at det er en ny æra, det er en lavrenteæra. Det skyldes dels demografiske grunner, som en lav vekst ute. Det er lav inflasjon, og våre naboland kommer ikke til å sette opp renten.

- I den europeiske sentralbanken vil renten være negative det neste tiåret. Renten vil for bli lave så langt øyet kan rekke, sier Andreassen.

Mot rentestrømmen

Han tror derfor at dagens rentenivå i Norge vil være toppen de nærmeste årene. Andreassen innrømmer at hans rentesyn ikke deles helt av andre, men Eika-økonomen er opptatt av de fallende investeringene i Norge i årene som kommer.

Han venter en betydelig nedgang i boligbyggingen, samtidig som industri- og kraftinvesteringene går ned, ifølge SSB. Det ligger også an til en betydelig svekkelse av oljeinvesteringene fra 2021.

- Så da er det grunnlag for opptil flere rentekutt.

- Er det i det hele tatt noe som helst som taler for en norsk renteøkning fremover?

- Vi har vennet oss til en kronekurs på 10 kroner mot euro, og jeg tror det er de færreste som snakker om en svak krone lenger. Det er en hyggelig og fin krone, svarer Andreassen.

Underskudd

Han viser blant annet til at Norge hadde underskudd i vare- og tjenestebalansen i tredje kvartal. Det betyr at verdien av det Norge importerte av varer og tjenester fra utlandet var høyere enn verdien av det vi eksporterte for.

Dette underskuddet har kommet med en tilsynelatende svak krone, som eksportbedriftene burde nyte godt av.

- Men nordmenns forbruk i utlandet øker systematisk, selv om vi har gått fra en krone på 7,50 kroner mot euro i 2012 til å betale over 10 kroner i dag. Kronen kan svekke seg til 11 kroner, 12 kroner og 13 kroner mot euro, og da kan vi få en renteheving.

- Tror du virkelig at kronen kan bli så svak?

- Nei, men hvis det skjer, da kan vi få en renteøkning, og det er ikke så utenkelig lenger, svarer Andreassen.