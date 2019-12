Sjefstrateg advarer: Analytikerne tror på mirakler

Sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets mener inntjeningsforventningene til selskapene i 2020 er altfor høye. Men du bør ikke selge deg ut av aksjemarkedet.

SAGA KINO (Nettavisen Økonomi): SpareBank 1 Markets hadde mandag samlet hele 500 kunder til sitt store årlige kundearrangement i Oslo. Temaet var utsiktene for 2020 for næringslivet og kapitalmarkedene, og utsiktene aksjemarkedet var derfor ett av temaene.

Hittil i år har hovedindeksen ved Oslo Børs steget med over 14 prosent (se grafen under). Det er en god del mer enn det du kan forvente av årlig avkastning i aksjemarkedet, men det ser ikke så lyst ut neste år.

PEN AVKASTNING. Hovedindeksen har hittil i år steget med mer enn 14 prosent, det gjentar seg neppe neste år.

- Oslo Børs får et ganske grått år i 2020, men det blir greit nok. Inntjeningen til selskapene stiger litt fra 2019, men inntjeningen blir langt lavere enn dagens estimater skulle tilsi, sa sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets i sitt innlegg.

Helt hinsides

Og akkurat hvor mye selskapene ventes å tjene neste år, har vært en av kjepphestene til Hermanrud. I slutten av august sa han til Nettavisen at forventningene til analytikerne var «helt hinsides».

Sjefstrategen advarte mot et mulig børsfall i høst. Det slo ikke til, men Hermanrud mener analytikerne fortsatt har altfor høye forventninger til inntjeningen for både fjerde kvartal i år og 2020. Regnskapstallene til de børsnoterte selskapene i tredje kvartal var dårlige.

- Hvis vi forutsetter at oljeprisen holder seg, må det et inntjeningsmirakel til i selskapene hvis du ser på aksjeanalysene. Det kommer ikke til å skje, sa Hermanrud til de 500 fremmøtte.

Temmelig dårlig

- Tallene var ikke så veldig mye dårligere enn hva analytikerne trodde dagen før resultatene kom. Men hvis du ser på forventningene per 30. september, var tallene temmelig dårlige, langt under forventningene, utdyper han overfor Nettavisen Økonomi.

- Har analytikerne nå tatt ned forventningene for 2020?

- Nei, siden tredje kvartal skuffet, og de har lyst til å beholde årsestimatet, har de dytter veldig mye av resultatet inn i fjerde kvartal. Fjerde kvartal ser helt «sykt høyt ut» og altfor høyt, selv om estimatene allerede har kommet en god del ned, sier sjefstrategen.

- Tror du forventningene for 2020 også ligger for høyt?

- Ja, vesentlig for høyt, kommer det omgående.

Tviholder

- Det viser seg at når det begynner å gå dårligere, tviholder analytikerne på de gamle estimatene. De spår at det oppsvinget de trodde på kommer to kvartaler senere.

- For tiden er dette veldig markert. Avviket mellom det jeg synes er rimelig å tro på og det analytikerne estimerer, er det høyeste siden 2009, sier Hermanrud.

- Hvis du skal gi noen råd til småsparerne, hva vil du da si om aksjemarkedet i 2020?

- Sannsynligvis går det ikke veldig bra, men jeg tror året blir greit nok til at du skal ha ganske mye av pengene dine i aksjer.

Tror på de slemme

- Er det noen spesielle sektorer eller selskaper du vil trekke frem?

- Du skal generelt spre deg mot ganske mye, men jeg tror det er kanskje litt tidlig å ha aksjer i energi og havbruk. Finans- og konsumaksjer er sikkert greit, og så har jeg en ganske stor grunn til å tro at det som har vært mye ned, som «slemme aksjer», kan bli store vinnere, svarer sjefstrategen.

Med slemme aksjer mener sjefstrategen selskaper innenfor sektorer som fossil energi, gambling, forbruksbanker, våpen og alkohol. De to sistnevnte sektorene har vi ikke mange av på Oslo Børs.

- Så markedet er ikke så dyrt i dag at du vil fraråde folk å kjøpe aksjer?

- Nei, det skal mye til for å selge seg ut av aksjer. Man skal stort sett ha aksjer nesten hele tiden, fordi det gir så mye bedre avkastning. Aksjemarkedet neste år blir sannsynligvis mye bedre enn det du får i banken og andre steder. Ikke fantastisk, men godt nok.

- Du kan godt si 5-10 prosent, sier Hermanrud om forventet aksjeavkastning for 2020.

Over middels risiko

Risikoen i aksjemarkedet er fortsatt høyere enn vanlig, men den er ifølge Hermanrud kommet ned siden november.

- Verdensøkonomien har stabilisert seg, handelskrigen mellom USA og Kina er ikke trappet opp, rentekuttene ute har hatt litt tid til å virke. Risikoen er høyere enn middels, men det er mange ting som fortsatt er farlig. Gjelden i amerikanske selskaper er fortsatt høy, og inntjeningen er lav, sa Hermanrud til SpareBank 1-kundene.

Inntjeningsutsiktene til selskapene styrer i stor grad aksjekursene. Hermanrud sa i sitt innlegg at skal det bli et bra aksjemarked neste år, må aksjekursene stige mer enn inntjeningen.

Betaler mer

Det betyr dyrere aksjer. Folkelig sagt er investorene villige til å betale mer for samme vare enn tidligere, varen de kjøper er ikke blitt noe bedre.

Sjefstrategen er også opptatt av den økonomiske forbedringen neste år neppe kommer til å likne på oppsvinget etter tidligere økonomiske oppbremsinger.

- I dag har vi lav arbeidsledighet og forholdsvis høye investeringer. Investeringene er under press på grunn av dårlig lønnsomhet i bedriftene, sysselsettingen kan ikke vokse særlig mye. Vi får ikke den vanlige effekten, advarte Hermanrud.

Produserer for mye

Oljetunge Oslo Børs nyter vanligvis godt av høye oljepriser. Men Hermanrud sa i sitt innlegg at oljeproduksjonen neste år ventes å øke mer enn etterspørselen i markedet.

- Problemet er at produksjonen i dag allerede er for høy. Når produksjonen øker mer enn etterspørselen de neste tolv månedene, er ikke det helt bra, sa sjefstrategen.