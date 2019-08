Sjefstrateg advarer mot børsfall: - Forventningene er helt hinsides

Aksjeanalytikerne er altfor optimistiske til hva selskapene skal tjene fremover. Det er en stor fare for børsfall, advarer aksjeekspert.

AKER BRYGGE (Nettavisen Økonomi): Sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets mener det er en reell fare for et børsfall utover høsten.

- Ja, det er en stor risiko for det, sier Hermanrud til Nettavisen Økonomi etter et frokostseminar i regi av Norske Finansanalytikeres Forening.

- Vi er snart ferdig med resultatsesongen for første halvår, har selskapene levert dårligere enn ventet?

- Ja, de har levert ganske dårlig de seneste tre kvartalene. Men forventningene i markedet er at inntjeningen til selskapene skal skyte i taket i tredje kvartal og bli rekordhøye i fjerde kvartal. Jeg tror dessverre det er helt hinsides. Jeg tror estimatene er altfor høye, svarer sjefstrategen.

Med det mener Hermanrud at aksjeanalytikerne har urealistiske forhåpninger til hva de børsnoterte norske selskapene skal tjene fremover.

Ekstra farlig

- Hva vil du si til småsparerne som vurderer å gå inn i aksjemarkedet nå?

- Generelt er høsten en farlig tid, og spesielt høsten i år, hvor det allerede har gått dårlig med økonomier og inntjening. Hvis man har tenkt seg inn i aksjer nå, må man spørre seg om man skal ha pengene der lenge, og om det er billigere å vente noen måneder og la tiden gå.

- Hvilke er de største truslene du ser for finansmarkedene?

- Det er kanskje Kina, som holder på litt på samme måten som man gjorde i gamle dager: Hver gang det oppstår et problem, så kommer staten inn og redder bedriftene, og så vet vi ikke helt hvor alvorlig situasjonen er.

- Og så er det åpenbart Italia, som har en statsgjeld som er vesentlig høyere enn under Europa-krisen for noen år siden. I tillegg har de politikere som er vesentlig mindre ansvarlige, fortsetter han.

Nedgang

Men den store «snakkisen» på verdensmarkedene er den pågående handelskrigen mellom USA og Kina. Hyppige og uforutsigbare utspill i den ene og andre retningen sender markedene opp og ned.

- Hva tenker du om handelskrigen, hvor alvorlig er den?

- Selvfølgelig kan handelskrigen utløse en periode med vesentlig lavere vekst i de vestlige økonomiene og også gi en høyere prisvekst. I en situasjon der verdensøkonomien allerede står på kanten av en nedgangsperiode, kan en handelskrig fort sende oss ned i denne nedgangen, svarer Hermanrud.

En annen bekymring er USAs voksende gjeldsberg. Budsjettunderskuddet under Trump-administrasjonen er i ferd med å passere vanvittige 1 billion dollar, altså nærmere 9000 milliarder norske kroner. Noen må før eller senere betale for denne «moroa».

Umulig

- Hvor bekymret er du for den amerikanske gjeldssituasjonen?

- Jeg er bekymret over at når USA går med store underskudd i gode tider, er det vanskelig for dem å øke underskuddet veldig mye når det trengs, altså i dårlige tider. Dermed kan en krise bli selvforsterkende i dårlige tider.

En annen risikofaktor er at sentralbankene etter finanskrisen i 2008 og 2009 har pøst ut billige penger til finansmarkedene i håp om å stimulere økonomiene. Rentene er nå rekordlave i en rekke land, flere land har til og med negativ rente. Lånekapital har ikke lenger en kostnad.

- Er det en fare for at et langvarig lavt rentenivå blåser opp verdien av eiendom og aksjer?

- Ja, det er helt åpenbart en fare, og i ettertid vil man kunne finne ut hvor farlig det egentlig var. Det er for godt til å være sant at du kan løse ethvert problem ved bare å trykke mer penger i håp om bedre betjeningsevnen og å få mer fart i økonomien.

- Det har vært prøvd «tusen» ganger tidligere å trykke penger for på magisk vis å bedre myndighetenes kjøpekraft uten at det koster noe. Det har aldri fungert, advarer Hermanrud.