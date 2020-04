Sjekk stjerneadvokatens superlønn - fikk fem års bonus på forskudd

Stig L. Bech var Norges beste eiendomsadvokat i flere år og fikk betalt deretter. Så byttet han jobb og har sikret seg en kjempebonus.

Bech var blant annet i 16 år partner i Advokatfirmaet BA-HR og har også vært advokat i Wikborg Rein, Kreditkassen (Nordea Norge) og inspektør i Kredittilsynet. Han begynte som adm. direktør i børsnoterte Solon Eiendom (se faktaramme under) i januar 2019.

I Solon Eiendom er den velkjente investoren Tore Aksel Voldberg en av gründerne, og Voldberg eier i dag 13 prosent av det børsnoterte eiendomsselskapet, som har en markedsverdi på ca 2 milliarder kroner.

Bech har ligget i toppsjiktet over de best betalte advokatene i Norge med årlige utbetalinger i størrelsesorden 10-20 millioner kroner. Det er derfor ikke billig å hente over en av Norges beste og høyest avlønnede advoktater. Det viser fjorårslønnen.

Fakta Solon Eiendom ↓ Solon Eiendom ASA er en eiendomsutvikler med hovedsatsingsområde i Stor-Oslo og Sentrale Viken.

Eiendomsselskapet er involvert i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger.

Visjonen til selskapet er å bygge den foretrukne boligen.

33 millioner

Av årsrapporten til Solon Eiendom fremkommer det at Bech mottok svimlende 27,9 millioner i bonus i fjor i tillegg til en lønn på drøyt 5,4 millioner.

Til sammen utgjorde utbetalingen 33,3 millioner kroner. Med det overgår utbetalingen til og med det Aker-sjef Øyvind Eriksen fikk med seg for fjoråret, ca. 30 millioner, for øvrig også en tidligere BA-HR-advokat. Igjen, det koster å hente toppadvokatene.

Gründer og styreleder Simen Thorsen i Solon Eiendom bekrefter i en SMS til Nettavisen Økonomi at Bechs bonus ble utbetalt i fjor. I Solon Eiendoms regnskap utgiftsføres imidlertid bonusen over fem år, altså med snaue 5,6 millioner kroner i året.

Risikerer avkorting

Men det er et ris bak bonusspeilet. Forutsetningen for at den tidligere stjerneadvokaten skal beholde hele bonusen, er at han blir der i minimum fem år. Slutter Bech før bindingstiden, må han tilbake betale en relativ andel, eksempelvis 16,7 millioner hvis han forlater stillingen etter to år.

Men Bech har også sikret seg i sin ansettelseavtale en etterlønn på 10 millioner kroner hvis han blir sagt opp. Det tilsvarer snaue to ordinære årslønner.

Nettavisen har spurt Thorsen, som eier 19 prosent av Solon Eiendom, om hva som er kriteriene for den høye bonusen, men ikke fått noe svar. Stig Bech har så langt ikke besvart Nettavisens henvendelse.

I årsrapporten til Solon Eiendom står det at ledende ansatte kan motta godtgjørelse som en bonus i tillegg til grunnlønn, dersom visse ytelseskriterier er oppfylt. Det er altså disse kriteriene som ikke er kjent. Normale kriterier er resultater, resultatmarginer, eventuelt aksjekurs. Det skal vi komme tilbake til.

Tjente bra

Solon Eiendom hadde i 2019 et driftsresultat på 255 millioner korner av samlede driftsinntekter på 1,58 milliarder kroner. Resultatet før skatt endte på 197 millioner, 20 millioner mer enn i 2018.

Salgsinntekter står for mesteparten av inntektene, i tillegg er det noe leieinntekter (73 millioner) fra eiendomsporteføljen. Ettersom Solon Eiendom primært er et utviklingsselskap, er det få eiendommer som skal beholdes langsiktig.

Styret i Solon Eiendom har uttalt at lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og ledelsen skal være konkurransedyktig. Total godtgjørelse skal reflektere omfanget av deres ansvar.

2 millioner opsjoner

Og Solon Eiendom har i tillegg et opsjonsprogram som omfatter utvalgte ledende ansatte. For 2019 omfatter programmet tre personer, og Solon Eiendom har utstedt 2 millioner nye opsjoner til Bech. Opptjeningsstart på opsjonene til Bech var satt til 01.01.2019.

Han har rett til å kjøpe 2 millioner aksjer til en innløsningskurs på 30 kroner. Det vil si at opsjonene er lukrative for Bech så lenge aksjekursen holder seg over 30 kroner. Totalt ble det i 2019 kostnadsført 2,94 millioner knyttet til Bechs opsjonsprogram.

Solon-kursen var ved årsskiftet oppe i 40 kroner, men aksjen handles nå til under 30 kroner (se grafen under), slik at Bechs gjenværende opsjoner akkurat i dag ikke har noen reell verdi. Han kan kjøpe Solon-aksjen i billigere i markedet.