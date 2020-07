Sjøfartsdirektoratet vil ha eget sertifikat for raske båter

Sjøfartsdirektoratet foreslår at alle førere av hurtiggående båter og vannscootere må ha et eget sertifikat. Direktoratet vil også ha 18 års aldersgrense.

I utredningen Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet for Næringsdepartementet blir det anbefalt et eget sertifikat for førere av båter som kan kjøre raskere enn 50 knop, skriver Dagens Næringsliv.

For vannscootere anbefales en grense på 40 knop, noe som i praksis betyr at alle som vil kjøre vannscooter må ha et slikt sertifikat.

Direktoratet ønsker også 18 års aldersgrense for dem som skal få et slikt sertifikat.

– Visjonen er jo at det ikke skal skje ulykker med dødsfall eller hardt skadde, og da tror vi et høyhastighetssertifikat er en god idé, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Forslaget skal nå ut på høring og innføringen av et slikt sertifikat kan tidligst skje til neste år.

Så langt i år er 12 mennesker omkommet i fritidsbåtulykker og tallet er økende etter flere år med nedgang.

I dag er reglene at alle født før 1. januar 1980 ikke trenger båtførerbevis. De kan dermed føre båter opp til 15 meter (rundt 50 fot) uansett fart. De som er født etter denne datoen må ha et slikt bevis og være over 16 år dersom de skal føre båter på over åtte meter eller som har en motor på over 25 hestekrefter.

