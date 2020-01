Sjokk og vantro i Høyre: – Hente hjem landssvikere? Ikke mitt Høyre

Høyre-toppene fremstiller det som at et samlet parti står bak å hente hjem den terrorsiktede IS-kvinnen. Internt koker det med reaksjoner.

Partiet Høyre hadde i IS-saken markert tydelig motstand mot å hente hjem den terrorsiktede kvinnen til Norge. Etter at regjeringen snudde, er det flere internt i partiet som reagerer.

I mars 2019 gikk Frp-leder Siv Jensen direkte mot IS-kvinnen i en tordentale til partiets landsstyremøte.

Les mer: Dette er IS-kvinnen

Høyre: – Vi rir ikke ut i verden

PROBLEMATISK: Justispolitisk talsmann i Høyre, Peter Christian Frølich, mener Frps håndtering av saken er problematisk for regjeringen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Jeg vil si til deg, denne kvinnen; jeg har ingen sympati for deg, sa partilederen før hun fortsatte:

– Vi skal ikke løfte en eneste finger for å få dem tilbake.

På spørsmål fra TV 2 i etterkant av landsstyremøtet stod Jensen for utsagnet.

– Jeg synes ikke norske myndigheter skal anstrenge seg noe for å bringe disse statsborgerne tilbake til landet. De har tatt sitt valg selv, sa Frp-politikeren.

Justispolitisk talsmann Peter Christian Frølich i Høyre sa seg umiddelbart enig med Jensen.

– Utgangspunktet til norske myndigheter er at vi ikke rir ut i verden og hjelper alle som har et ønske om å komme ut av kinkige situasjoner. Vi har sagt før at disse har satt seg i situasjonen selv, og det må de ta ansvar for, sier Frølich til Nettavisen.

Justispolitisk talsmann Peter Christian Frølich er blitt spurt av Nettavisen hva han synes om at partiet hans nå snur. Han har ikke besvart våre spørsmål.

Les mer: Venstre-topp ut mot Frp: - Ikke gunstig å drive politikk basert på trusler

På podcasten «Stortingsrestauranten», laget av tre representanter i stortingsgruppen, Henrik Asheim, Peter Christian Frølich og Tina Bru, bruker de en hel episode på saken torsdag.

I løpet av episoden kritiserer de tre representantene Frps håndtering av saken.

– Problematisk for regjeringssamarbeidet, sa Frølich.

Stortingsrepresentant Tina Bru (H) gikk lenger i podkasten, og uttalte at det var verdt at regjeringen røk når det var snakk om helsen til et barn.

– Si at dette koster oss veldig dyrt, ved at regjeringen ryker. OK. Noen spørsmål er viktigere enn det, sa hun under podkasten Stortingsrestauranten.

Les mer: Derfor tror mange Frp-ledere at partiet tjener på å gå ut av Solberg-regjeringen

– Hente hjem landssvikere?

Tirsdag denne uken ble det klart at Høyre snudde i saken, og sørget for flertall i regjeringen sammen med Venstre og KrF for å hente hjem den terrorsiktede kvinnen til Norge.

Hun er antatt å komme hjem til Norge i løpet av fredag kveld, sammen med sine to barn på fem og tre. Grunnen til at hun hentes hjem er antatt å være sønnens sykdomstilstand.

Nettavisen har fått tilgang til Høyres store Facebook-gruppe med flere tusen aktive Høyre-folk, ved navn «Aktiv i Høyre».

Selv om stortingsrepresentanter og ansatte rådgivere støtter regjeringens beslutning, er det en rekke lokale politikere som reagerer skarpt på beslutningen.

En kommunestyrerespresentant fra Rogaland skriver på forumet:

– Hente hjem landssvikere? Som vil utgjøre en trussel mot samfunnet i årevis fremover? #IkkeMittHøyre, skriver kvinnen.

En rådgiver i partiet svarer umiddelbart at IS-kvinnen som er siktet for terrortilknytning av PST, vil bli straffeforfulgt så fort hun kommer til Norge.

Men da svarer en mann i Oslo Høyre som tidligere har hatt flere verv i partiet følgende:

– Det kunne kanskje forsvares hvis vi kunne være sikre på at mor ble skikkelig straffet. Det har jeg dessverre liten tiltro til, skriver mannen og henviser til det han mener er det lave straffenivået i Norge.

Saken fortsetter etter målingen.

Risikerer straff på inntil syv år

Regjeringsadvokaten opplyser til Nettavisen at en slik sak risikerer en straff på inntil syv år. I praksis, ut fra lignende saker, tilsier det at straffen nok blir nærmere fire år og seks måneder.

Rådgiveren i partiet fortsetter og forklarer at det avgjørende har vært «hensynet til barna».

Men andre Høyre-tillitsvalgte og folkevalgte gir seg ikke med partiets offisielle forklaring. En dame skriver:

– Barn er foreldrenes ansvar. Denne moren har selv valgt å sette barn til verden i kalifatet. For øvrig har jeg ikke behov for å få forklart regjeringens handlinger og motivasjoner i denne saken. Problemet er ikke at jeg mangler intellektuell kapasitet til å skjønne vedtaket. Jeg er simpelthen fundamentalt uenig og forferdet.

Innlegget hennes får flere liker-klikk enn rådgiverens svar.

En Høyre-kandidat fra Trøndelag påpeker at partiet har i for stor grad lyttet til Venstre og KrF fremfor Frp.

Han legger ut en meningsmåling fra januar hvor både Venstre og KrF ligger godt under sperregrensen og skriver: – Sammen med Frp greide vi et gjenvalg. Det gjør vi ikke med KrF og Venstre.

– Hva skal vi med disse sutrerene?

Men det er også flere aktive i Høyre som har sett seg lei på Frps fremtreden. Etter partiet onsdag bestemte seg for å fremme en kravliste som respons på denne saken, legger en bydelsrepresentant for Oslo Høyre ut bilde av TV2s sending og skriver:

– Hva skal vi med disse sutrerne? La dem gå, nok er nok. Ja til Frexit.

Da svarer en Høyre-tillitsvalgt fra Buskerud følgende:

– Ingen Frp. Ingen flertallsregjering. Vil heller ha Frp i regjering enn terrorister i landet med regjeringens støtte, skriver mannen som får langt flere likerklikk enn det kritiske innlegget mot Frp.

Saken har også skapt engasjement rundt andre saker hvor flere Høyre-medlemmer mener partiet ikke har sikret tilstrekkelig gjennomslag.

En tillitsvalgt skriver:

– Hvorfor dra IS-terrorister hit til landet? Er Norges største kvise glemt, Mulla Krekar?

Les mer: Faren til IS-kvinne: – Jeg har tillit til rettssystemet

Abid Raja vekker raseri i Høyre

Venstre-politiker Abid Raja gikk onsdag ut i Dagbladet mot Fremskrittspartiet, og mente «alle IS-mødre og deres barn bør hentes hjem». Det satte sinnene i kok i Frp, og ifølge Dagbladet bidro utspillet til at partiet samlet seg om å stille krav til Høyre og statsminister Erna Solberg.

KRITIKK MOT RAJA: En bydelsrepresentant i Oslo Høyre fikk mange likerklikk da han delte en tøff kritikk mot Venstre-politiker Abid Raja. Foto: Skjermbilde/Aktiv i Høyre

Men det er ikke bare i Frp Rajas utspill har vakt oppsikt. Også internt i Facebook-gruppen Aktiv i Høyre har debatten rast etter utspillet.

En bydelsrepresentant fra Oslo Høyre legger ut NRK-saken om Rajas utspill og skriver:

– Akkurat hva vi ikke trenger! En 5. kolonist fra regjeringspartiet Venstre. Han gjør faktisk hva som helst for å sabotere samarbeidet.

Men en Høyre-tillitsvalgt sier seg også enig med Raja.

– Jeg er helt enig med Raja. Nordmenn bør hentes hjem, og eventuelt straffeforfølges her.

– Statsministeren har støtte

Kommunikassjonsjef i Høyre, Daniel Torkildsen Lea, sier til Nettavisen at det er en krevende beslutning, men at statsministeren har støtte for beslutningen.

Kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen Lea i Høyre. Foto: Høyre

– Dette er en intern Facebook-gruppe for medlemmer i Høyre. Min oppfatning er at statsministeren har støtte for beslutningen som er tatt, men naturligvis diskuteres dette også i Høyre, sier han til Nettavisen.

Kommunikasjonssjefen legger til:

– Det var en krevende beslutning, da regjeringen stod i et stort etisk dilemma: Skulle vi hente hjem et sykt barn med mor - eller risikere at en norsk gutt som er antatt syk dør på vår vakt. Da valgte partiet førstnevnte.

Han understreker at det er ingen ønskesituasjon for partiet å hente hjem en terrorsiktet IS-kvinne.

– Det er imidlertid ingen tvil om at hverken Erna eller Høyre vil ha IS-kvinner tilbake til Norge. Denne holdningen gjenspeilser også på den interne Facebook-gruppen «Aktiv i Høyre», sier Torkildsen Lea.

Les mer: Nestleder varsler KrF-krav dersom Solberg godtar Frps krav

Frp: – Den tause majoritet reagerer

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Engen Helgheim, sier han har inntrykk av at saken går langt utenfor Frps rekker.

TAUS MAJORITET: Frps innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim mener det er en taus majoritet der ute som reagerer på hjemhentingen av IS-kvinnen. Foto: Lars Opstad

– Jeg tror det finnes en taus majoritet i denne saken. Jeg føler meg ganske sikker på at det ikke er så enkelt som å si at det er moralsk riktig å gjøre det ene eller det andre, fordi det er mange vanskelige dilemmaer, sier Helgheim til Nettavisen.

– Enkelte Høyre-tillitsvalgte påpeker straffenivået i Norge som grunn for å ikke hente hjem IS-kvinnen. Hva sier du til det?

– Det er et aspekt. Jeg har sagt det helt fra tidlig av i denne debatten. Straffene i Norge er lave, og vi har ikke et nivå som er dimensjonert for den risikoen disse står for. Det er ikke noen grunn til å tro at risikoen er over etter man har sittet noen år i fengsel.

Les også: Venstre-lederen sier nei til Frp-krav som vil bety reforhandling av regjeringsplattformen

– Mye å tjene på å gå ut

Redaktør i den kristne dagsavisen Dagen, Vebjørn Selbekk, skriver på lederplass at han mener det er mye å tjene på at Frp går ut av regjeringen.

MYE Å TJENE: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener det er mye å tjene på at Frp går ut av regjering. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

– Jeg tror at det på kort sikt, frem mot stortingsvalget i 2021, er den eneste muligheten til å se for seg fortsatt ikke-sosialistisk flertall. Jeg ser ingen mulighet for at Fremskrittspartiet kommer til å vokse fra maksnivået på 10-12 prosent oppslutning ved å sitte i en regjering de selv kaller «grå og kjedelig», sier Selbekk til Nettavisen.

Han mener partiet åpenbart har et akutt behov for å vise frem egen politikk og få en slutt på krangelen mellom Venstre og Frp.

– Om Frp gikk ut vil det være et stort nederlag for statsminister Erna Solberg, men også hun må begynne å skule mot valget i 2021, og hva som kan gi henne større sjanse for å fortsette som statsminister.

– Da må borgerlig side ha et stort, eller i det minste mellomstort Frp, sier Selbekk.

Les også: Valgforsker- Dette er høyt spill av Siv

– Hvis Frp går ut, hvordan tror du regjeringen vil se ut?

– Vi vet at Frp sier de vil nekte å støtte en regjering de ikke selv er en del av. Men alternativet kan fort bli for Frp å sette inn Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister. Da frasier de seg enhver innflytelse på politikken, sier Selbekk.

Han har troen på at hvis regjeringssamarbeidet kollapser, blir det en mindretallsregjering bestående av Høyre, KrF og Venstre med mulig støtte fra Frp.

– Tror du det vil skje?

– Det er iallfall større sannsynlighet enn bompengekrisen. Det jeg synes viser det, er ordene Siv Jensen bruker om regjeringen hun selv sitter i. Det er nytt at hun bruker slike ord om sin egen regjering som «grå» og «kjedelig».

– De som sier dette bare er krisemaksimering fra Frp, kan lett måtte spise i seg ordene. I mine øyne er det sannsynlighetsovervekt for at Frp går ut av regjeringen, sier Selbekk.