Sjokkert av Aps skattegrep: – Gambler med norske arbeidsplasser

Nå er det slutt på de brede enighetene på Stortinget.

Gjennom koronakrisen har det vært brede flertall som har bevilget flere hundre milliarder i krisetiltak for et blødende næringsliv og arbeidstagere som sliter.

Etter en turné i distrikts-Norge, retter distriksminister Linda Hofstad Helleland (H) en bredside mot Arbeiderpartiet.

– De siste dagene har jeg reist rundt i distriktene for å høre hvordan små og store bedrifter klarer seg gjennom denne krevende tiden. De tydelige tilbakemeldingene var at det er bra at regjeringen reduserte formuesskatten ytterligere, sier distriktsminister Linda Hofstad Helleland til Nettavisen.

ARBEIDSPLASSER: Distriktsminister Linda Hofstad Helleland besøker verftet Vard Langsten i Tomrefjorden. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

– Forbausende

I koronabudsjettet som nylig ble banket gjennom i Stortinget, ble det flertall for 660 millioner kroner i kutt i formuesskatt på «arbeidende kapital».

Formuesskatten gjelder alt fra kontanter til eiendom, men kuttet i arbeidende kapital er ment å hjelpe de som eier bedrifter hvor maskiner og utstyr brukes for å skape verdier, selge produkter og tjenester.

Arbeiderpartiet har svart med å fjerne skattelettelsen, og heller gi mer skattelette til fagforeningsmedlemmer.

– Dette viser en manglende forståelse hos Arbeiderpartiet for hvordan bedriftene opplever koronakrisen. Store og små bedrifter rundt om i hele Norge står på randen av konkurs, og så vil Støre kreve mer penger fra dem. Økt formuesskatt tapper norske bedrifter for kapital slik at de har mindre igjen til å investere i norske arbeidsplasser, sier Hofstad Helleland.

Spesielt reagerer hun på at Arbeiderpartiet vil skattlegge næringslivet mer i en tid hvor mange bedrifter sliter med å holde det gående.

– Det er ingen overraskelse at Ap vil kreve mer i skatt, men at de vil gjøre det selv når norsk næringsliv blør, det er ganske forbausende. Nå er tiden inne for å skape mer og inkludere flere, sier hun.

– Usmakelig

Men Arbeiderpartiet har ikke tenkt å ta kritikken til seg. De mener utspillet fra Helleland er «usmakelig».

– Høyre vil heller fylle lommeboken til de rikeste enn å redde arbeidsplasser, sier finanspolitisk talsmann Eigil Knutsen (Ap).

USMAKELIG: Aps Eigil Knutsen mener det er usmakelig at distriktsministeren snakker om lettelser i formuesskatten mens vanlige folk venter på dagpenger. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Han forklarer at det er langt viktigere grep som må gjøres enn å senke formuesskatten.

– Hvis man lytter for eksempel til reiselivsnæringen nå, så er de opptatt av å ikke måtte si opp sine ansatte unødig. Da må permitteringsregelverket utvides, men dette nekter regjeringen å være med på, sier Knutsen.

Arbeiderpartiet mener lettelser i formuesskatten har ingen dokumentert effekt på å skape arbeidsplasser, men øker heller forskjellene.

– Og i motsetning til hva Linda Helleland tror er dette ikke en skatt på bedrifter, men på enkeltpersoner med store formuer.

– Det er også noe usmakelig når vi har tusenvis i dette landet som fortsatt venter på dagpenger og lønnskompensasjon, og som lurer på hvordan de skal betale neste strømregning. Høyres hovedfokus er fortsatt å kutte formuesskatten til de med store formuer, sier han og legger til:

– Det er i det minste en ærlig prioritering.