Sjokkert etter universitet legger seg langflat for «tysker-spøk»: – Hører ikke hjemme noe sted

En professor vitset med at «tyskerne har vært her før». En student klaget, og Universitetet i Bergen legger seg langflat.

Det var under en forelesning at psykologiprofessor Svein Larsen ved Universitetet i Bergen slo en vits om tyskere. Diskusjonstemaet var tyske turister, hvor 90 prosent skal ha oppgitt å ikke se på seg selv som typiske turister i Norge.

Foreleseren hadde forklart det spøkefullt med at «tyskerne har vært her før», hvorpå store deler av salen skal ha ledd.

Det var nettavisen Khrono som først omtalte saken.

Må beklage

Men det ble for mye for en student som selv var tysk. Han følte seg støtt og klaget Larsen inn via Si ifra-ordningen ved universitetet.

Institutt- og fakultetledelsen tok saken. Og fem dager etter forelesningen sender dekanen et brev til studenten der hun beklager professorens uttalelser.

Professoren selv synes universitetet har et dårlig system for å ivareta de ansatte når det han kaller «en slik filleting» kan medføre at man blir innklaget for mobbing og trakassering. Institutleder Anette Harris mener det er hennes plikt å beklage når studenter opplever å bli krenket, ifølge Khrono.

– Oppsiktsvekkende

Stortingspolitiker Stefan Heggelund er rystet over saken, og mener det er en importvare fra amerikanske campuser.

– Det er oppsiktsvekkende og en pussig historie. Det viser bare at en del av de strømningene vi vet har eksistert ved enkelte campuser i USA har tydeligvis også kommet til Norge, sier Heggelund til Nettavisen.

– Denne spøken er helt uproblematisk. Jeg er selv halvt svensk, og har hørt en del svenskevitser i mitt liv, men jeg blir jo ikke krenket av den grunn, forklarer han.

Heggelund mener det er en tendens til at vi alle skal være A4.

– Vi skal le av det samme. Gledes av det samme, og bli rystet av det samme. Men slik er ikke vi mennesker. Selv om du ikke ler av en vits, betyr det ikke at vitsen er støtende. Det betyr bare at du har en annen humor enn dem som lo av den.

Han sier han er befippet av historien.

– Dette hører ikke hjemme noe sted.