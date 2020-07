Sjokkpris på årets jordbær: Her er forklaringen

Nei, heller ikke jordbærprisene er normale. Men uten innflydd arbeidskraft hadde vi kanskje ikke hatt norske jordbær i butikken i det hele tatt.

Du har sikkert lagt merke til det. Vanligvis er jordbærene i høysesong i slutten av juni, og i takt med økt tilbud faller prisene. I år er det annerledes.

En sjekkrunde Nettavisen har gjort viser at prisene stort sett ligger på rundt 50 kroner kurven og gjerne litt mer. På Coop Prix i Oslo sentrum fant vi jordbær til 59,90 onsdag ettermiddag.

- Grunnen til at prisene er høyere enn i et normalår, er koronaviruset. Det er ikke like stor tilgang på plukkere og dermed blir tilbudet mindre enn i et normalår, sier Silje Alisøy, kommunikasjonsrådgiver i Coop.

Chartret fly for å redde sesongen

Per Isingrud er en av landets mestproduserende jordbærbønder. Til åkeren på Kløfta henter han i en vanlig sesong flere hundre sesongarbeidere som er klare for plukking fra midten av juni.

I år har det vært vanskeligere å få sesongarbeiderne hit på grunn av korona-restriksjonene. Nå har 250 plukkere fra Vietnam, Thailand og Polen ankommet. Mange av plukkerne kommer tilbake år etter år.

- Det har løst seg etter hvert. Men nå må de i karantene i ti dager før de kan begynne å jobbe. Så de kommer, men kommer i gang for sent, sier Per Isingrud.

Sammen med tre andre bønder chartret Isingrud et helt fly fra et tsjekkisk flyselskap i starten av juni. Bøndene må legge ut over en million kroner for å få sesongarbeiderne til landet, og 9. juni ankom et fly fra Vietnam. Prisen per passasjer er på 7.458 kroner, som arbeiderne trolig må betale tilbake etter endt sesong, skriver Romerikes Blad.

CHARTRET TSJEKKISK FLY: Jordbærbonde Per Isingrud fra Kløfta fryktet lenge at han ikke ville ha nok arbeidskraft til årets jordbærsesong. Av 150 vietnamesiske arbeidere som kom med fly til Oslo Lufthavn Gardermoen 9. juni, skal 96 av dem jobbe for ham. Foto: Hans Olav Nyborg (Romerikes Blad)

- Da hadde vi ikke hatt jordbær

Dette er med på å forklare prisene, forteller jordbærbonden. Høye priser har sammenheng med at innhøstingen får en treg start. I tillegg har det vært en mindre avling enn vanlig, forteller han, og å få tak i norske plukkere har ikke vært et reelt alternativ.

- Hva hadde skjedd dersom du ikke hadde fått de utenlandske sesongarbeiderne hit i det hele tatt?



- Da hadde vi ikke hatt jordbær.

Lønna til innleide plukkerne ligger fra minstelønnssatsen på 123 kroner til 170 kroner timen, opplyser Isingrud. De utenlandske sesongarbeiderne er i landet i åtte til tolv uker, forteller Isingrud. Om prisene vil gå ned etter hvert, vil ikke jordbærbonden spekulere i.

- Men det kommer større og større mengder på markedet, sier han.

- Hos oss kostet bærene 49,90, som nå, i slutten av juni i fjor, men så falt prisene med ti kroner i starten av juli, sier Kristin Aarvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

Fakta Reglene for utenlandsk arbeidskraft ↓ Arbeidstakere fra EØS-land kan reise inn i Norge for å arbeide så lenge de går i 14 dagers karantene etter ankomst. Karantenetida kan tilbringes der arbeidstakerne skal bo under oppholdet. Karantenebestemmelsne gjelder nå også arbeidstakere fra Sverige og Finland. (Unntatt grensegjengere som kun passerer grensen til og fra bolig og arbeid, som kan passere grensen fritt).

Arbeidere fra land utenfor EØS har etter forskrift 2020-03-15-293 innreiseforbud og kan ikke komme. Forskriften omfatter bare utlendinger uten oppholdstillatelse, så det vil si at arbeidstakere fra utenfor EØS har rett til å komme til landet dersom de allerede har fått innvilget oppholdstillatelse.

Det er uklart om utenlandske arbeidere kan jobbe i karenstida. Mye vil bero på lokale forhold. Muligheten for å kunne innrette seg i forhold til smitterisiko både arbeidstakerne imellom og mellom arbeidstakerne og andre. Dette bør avklares med den enkelte kommune. Uansett må en i en slik situasjon følge FHI sine anbefalinger for adferd og hygiene på arbeidsplasser til punkt og prikke.

Alle produsenter som venter arbeidskraft må klargjøre for karantene. Da det også kan være en viss risiko for at noen av arbeidstakerne må i isolasjon på grunn av symptomer på sykdom, må det også klargjøres for dette. Kontakten mellom de som til vanlig bor på gården og arbeidstakere i karantene bør begrenses mest mulig. Kilder: Norges Bondelag, Romerikes Blad