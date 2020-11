Sjokkpriser på strøm: Norge slipper unna med skrekken

17 ganger dyrere strøm i Sverige, Danmark og Finland.

I dag tidlig opplevde danske, svenske og finske strømkunder strømsjokk: Prisen for strøm var 2,7 kroner per kWh på strømbørsen.

På toppen av dette kommer avgifter.

I ettermiddag skyter prisen igjen opp til over 2 kroner per kWh.

I Norge går derimot prisen aldri over 16 øre i løpet av døgnet. Nord-Norge slipper enda billigere unna.

Mange årsaker gjør at du slipper billigere unna

En ting som nordmenn ikke har trengt å bekymre seg for under koronapandemien er høye utgifter til strøm. Strømprisene har vært historisk lave i lang tid. Hovedårsaken har vært at vannkraft-produsentene har jobbet på spreng for å tømme vannmagasinene før vårsmeltingen, for å ta imot historisk mye smeltevann.

Dermed har kraftproduksjonen gått for fullt.

Men etter hvert som vinteren har begynt å legge seg over Europa, har prisene igjen steget.

Unntaket er i Norge.

Årsakene er flere, men en svært våt høst har skapt en helt uvanlig situasjon: Vanligvis tappes vannet jevnt nedover fra starten av november, men i forrige uke kunne NVE melde at vannstanden økte i de allerede historisk fulle vannmagasinene.

På én uke økte vannstanden med 1,8 prosentpoeng - mens den i fjor falt med 2,1 prosentpoeng i samme periode.

Disse fulle magasinene gjør at norske vannkraftprodusenter nå produserer for fullt. Tall fra Statnett viser at eksportkabelene til Nederland og Danmark har gått med maksimal kapasitet de siste to ukene - og likevel øker vannstanden.

Flere andre årsaker

Ifølge kommunikasjonssjef Stina Johansen i strømbørsen Nordpool er det også flere andre årsaker til at Norge kommer godt ut for tiden, mens våre naboland får strømsjokk:

- Det er noe begrensning i kapasiteten mellom NO1 (Østlandet) og SE3 (Sverige), men 2/3 av kapasiteten er oppe og går, sier hun.

Hadde det ikke vært begrensninger i overføringskapasiteten mellom områder i Norden, ville prisen vært lik.

- Det er fortsatt revisjoner på kjernekraften i Sverige – så kjernekraften leverer nå ca 60%. Dette sammen med kaldere vær og mindre vind gjør at prisene drar seg opp i noen områder. Så er det jo en veldig god hydrologisk situasjon i Norge som gjør at prisene her holder seg lave. Vi (Norge) eksporterer nå kraft for fullt – og dette gir en jevner pris enn det vi ellers ville ha hatt.

