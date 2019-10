Sjokktall for svensk flytrafikk: - Dette er veldig uvanlig

Nedgangen i svensk flytrafikk bare fortsetter.

Dramatikken i svensk flytrafikk bare fortsetter. For tredje måned på rad raser antallet som flyr innenlands i Sverige.

Tall fra Swedavia, som er Sveriges svar på Avinor, viser at innenriks flytrafikk i september var ned med 5 prosent, sammenlignet mot samme periode i fjor.

Det er en nedgang på 56.250 reisende.

- Dette er veldig uvanlig, og slikt ser en vanligvis bare hvis det er økonomiske kriser, krig, naturkatastrofer eller andre forhold som gjør at man holder seg på bakken, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

Han tror tallene kunne sett langt verre ut, hadde det ikke vært for at september er en måned hvor flytrafikken i svensk næringsliv vanligvis tar seg opp.

Sjokktall

Bare i august var innenriks flytrafikk i Sverige ned hele 10 prosent, mot samme periode i fjor. Også i juli, som er årets viktigste flymåned, falt flytrafikken med 11 prosent sammenliknet med juli 2018.

Flyeksperten Elnæs setter det uvanlige store fallet i sammenheng med svenskenes utbredte flyskam, altså skam eller uvilje mot å fly på utslippene som flyreiser medfører.

- Slik jeg ser det skyldes en viss andel av nedgangen flyskam og at svensk økonomi er litt på hell. I tillegg så har flypassasjeravgiften slått inn og gjort flybillettene dyrere, dermed reiser færre svensker med fly innenlands, fortsetter han.

Nettavisen har tidligere fortalt at den mest profilerte representanten for flyskam i Sverige er klimaaktivisten Greta Thunberg, som i august gjennomførte en to uker lang båtreise til New York, fordi hun nekter å ta fly over Atlanteren.

- Bedre alternativer

Dyrere flybilletter og betydelig mer fokus på bærekraftige reiser innenlands gjør også at svensk næringsliv i større grad har begynt å se seg om etter alternative transportmidler til fly.

- Svenskene har bedre og mer effektive alternativer til fly, som tog fortsetter Elnæs.

Utbredelsen av flyskam og effekten på flytrafikken er enn så lenge unik for Sverige. Man har for eksempel ikke sett liknende effekter i Norge, der innenrikstrafikken var ned 2,8 prosent i august og 2,1 prosent i juli. I juni var det derimot en oppgang på 1,3 prosent.

- Vi har enn så lenge ikke sett noen store utslag på innenlands flytrafikk i Norge. Vi velger fortsatt fly, men så er vi mer låst her hjemme. Det tar for lang tid å ta for eksempel tog fra Oslo til Bergen. Det er Sverige som leder nedgangen i fly trafikk i Europa, avslutter Elnæs.

Han tror nedgangen i Sverige bare vil fortsette ut året, men noe mer moderat enn de siste tre til fire månedene.