Sjokktall for TV3-Stokke

Seks av syv TV-seere valgte TV 2 fremfor Viasat for Champions League-finalen.

Champions League-finalen får sjeldent mange nordmenn til å benkre seg foran TV-en.

De siste årene har TV 2 og TV3 delt på rettighetene for å vise Champions League-finalen. Tallene fra selskapene viser at TV2 knuste rivalen.

Kraftig fall

Ifølge TV3 var det 82.000 seere som så finalen på deres sending, med en topp på 100.000 seere. Sammenlignet med fjoråret tapte selskapet over 100.000 seere.

Men TV3 trøster seg med at de hadde en økning som brukte strømmetjenesten Viaplay.

– Viaplay-tallene vokste sammenlignet med fjorårets finale, noe som er veldig gøy. Det er nok en bekreftelse på at vi har lyktes i å flytte de linære seerne over til vår digitale abonnementstjeneste og at Viaplay er en meget attraktiv plattform for direktesendt sport, sier Fredrik Olimb i Nordic Entertainment Group, som eier Viasat.

Strålende fornøyd

Til sammenligning kan TV 2 være strålende fornøyd. Totalt hadde de 495.000 seere, og på det meste var sendingen oppe i 564.000 seere fordelt på TV 2 og TV 2 Sport 1.

Totalt var det seks av syv TV-seere som valgte TV 2 fremfor Viasat.

– Dette er sterke tall. Champions League leverer, og vi er strålende fornøyde, sier TV2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Han er spesielt fornøyd med at så mange valgte TV 2s kanaler fremfor Viasat.

– Vi er jo konkurransemennesker og klar på ambisjonen om å være best på fotball i Norge. Da er det hyggelig at mer en fire av fem TV-seere velger TV 2s kanaler i direkte konkurranse med Viasat, sier Jansen Hagen.

– Vi går en utrolig spennende høst i møte med mer fotball fra øverste hylle. Premier League, Champions League, La Liga, landslagsfotball, Europaliga. Det er en enorm meny. Vi tar med oss tallene fra Champions League-finalen som en kraftig inspirasjon i det videre arbeidet med å skape store fotballopplevelser for seerne, sier han.