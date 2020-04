Sjokktall fra norske butikker: Dette skjedde da korona-krisen traff

Over 70 prosent av omsetningen forsvant.

Koronapandemien har vært et sjokk for norsk økonomi. Det har kommet inn 344.000 søknader om dagpenger siden 12. mars.

For enkelte bransjer har det vært fullstendig kroken på døra, mens særlig handelsnæringen i stor grad har opplevd at kundene har uteblitt.

Massivt fall

Offisielle tall på kortbruken i Norge vil ikke komme før neste uke.

Tall fra kassasystemet Front Systems, som leverer betalingsløsninger til rundt 700 butikker i Norge, viser derimot at omsetningen gikk rett i bakken da unntakstilstanden slo inn over Norge.

- Totalt har omsetningen i butikkene som bruker Front Systems gått ned med 71 prosent, forteller produktsjef Haakon Skavhaug-Flender til Nettavisen.

Han sammenligner da uka før og etter at de sterke korona-tiltakene ble innført 12. mars.

Noen butikker har stengt dørene helt. Av de butikkene som holder åpent, er omsetningsnedgangen mellom 50 og 60 prosent sammenlignet med normalen.

Han påpeker at det er en forsiktig optimisme:

- Vi ser en økning nå den siste uken på i fysisk butikkhandel på 37 prosent mot forrige uke (man- tor), så det virker som det er optimisme. Det har også vært en økning av butikker som har åpent på 15 prosent, påpeker han.

Kraftig økning på nett

Samtidig som totalomsetningen har snudd, har det skjedd en voldsom overgang fra fysisk butikk til nettbutikk. Fra uke 10 til uke 13 var nettomsetningen opp hele 158 prosent.

Mens tallene fra Front Systems viste at rundt 10 prosent av omsetningen før korona-krisen traff var på nettbutikkene, er andelen økt til 45 prosent etter.

På en enkeltdag opplevde de større omsetning på nett, enn i fysisk butikk.

- At netthandelen overgikk fysisk handel, var et unntak foreløpig, men det var første gang i vår 12 års historie at det har skjedd. Dette er en fordeling vi ikke trodde skulle komme før om 2-3 år, sier Skavhaug-Flender.

Posten melder om enorm oppgang

At det er en voldsomt vekst på nett bekreftes av nye tall fra Posten. De melder at de i forrige uke levert dobbelt så mange pakker i folks postkasser, sammenlignet med samme uke for et år siden.

De har utvidet med en ny leveringsløsning for nettbutikker der pakker som får plass i postkassen nå kan være opp til fire kilo tunge.

- I takt med at nordmenn ønsker å få stadig flere varer levert hjem i en periode der mange ikke ønsker å besøke butikker, ser vi at Pakke i postkassen er en attraktiv tjeneste. Kravet for å benytte den enkle og rimelige løsningen er som navnet sier at pakken får plass i postkassen, sier konsernsjef Tone Wille.

