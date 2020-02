Skal vi danse-dommer kan sette ny prisrekord i Lillestrøm: Se bildene av funkispalasset

Skal vi danse-dommer Trine Dehli Cleve og ektemannen selger funkispalasset i Lillestrøm.

Dehli Cleve og mannen overtok formelt eiendommen i januar 2013 for 3,3 millioner kroner. På tomten sto et gammelt hus på påler. Rivingen var allerede godkjent, og føringene for et nytt hus var at 35 prosent av tomten kunne bygges ut, ifølge Aftenposten.

Huset stod ferdig i 2014 og ligger helt i den nordvestre delen av Lillestrøm sentrum i området Volla.

Se video av den unike funkisboligen øverst (Foto: Thomas Fredriksen - Inviso)

- Vi ville ha stue og kjøkken oppe i varmen, her er vi også mer usjenert. Herfra er det en flott utsikt over hele området. Morgensolen kommer inn på den lille kjøkkenverandaen, og fra formiddagen har vi solen til den går ned om kvelden fra hovedterrassen, sa blant annet Dehli Cleve til Aftenposten for seks år siden.

TERNINGKAST 10: Så spørs det om boligsalget til Trine Dehli Cleve (nærmest kameraet) blir en innertier. Foto: Espen Solli / TV 2 (TV 2)

I en annonse beskrives eiendommen som en unik og innholdsrik funkisbolig på 326 kvadrattmeter bruksareal over to plan, med materialvalg utenom det vanlige. Tomtearealet er på 692 kvadratmeter.

Boligen har en godkjent utleiedel på 55 kvadratmeter i 2. etasje på med entré, stue/kjøkken, 2 soverom, bad og bod. Dehli Cleve får i dag inn leieinntekter på 14.000 kroner per måned.

Dyreste bruktboligen

DNB-megler Julie Kristine Lundahl har sammen med kollega Tonje Slettli oppdraget med å selge boligen. Lundahl sier til Nettavisen Økonomi om prisantydningen at det tatt utgangspunkt i blant annet en meget høy standard, beliggenhet, størrelse, byggeår og utleiedel. Og:

- Denne boligen vil bli den dyreste omsatte bruktboligen i Lillestrøm dersom den går for prisantydningen, bekrefter Lundahl.

Hun tror dette er en bolig som vil tilfredsstille de flestes krav, både med tanke på standard og beliggenhet. Utleiedelen kan gjøre at kjøpegruppen utvides noe, ved at den gir skattefrie leieinntekter og høyere betjeningsevne dersom man bor i hoveddelen selv.

Lyd overalt

En ny eier kan også ifølge annonsen se frem til hele 6 soverom, lydsystem for musikk i alle rom, store vindusflater, integrert dobbelgarasje og en fin hage med velstelte uteområder.

Prisantydningen er altså 20 millioner kroner, mens den ligningsmessige formuesverdien er beskjedne 1,12 millioner kroner, bare 5,6 prosent av antatt salgsverdi. Det er også under fribeløpet for formuesskatt i skatteklasse 1 og langt under fribeløpet i skatteklasset 2.

20 millioner kroner er også trolig ny prisrekord i Lillestrøm, den gamle rekorden var på 18,2 millioner kroner.

Drøssevis av medaljer

Trine Dehli Cleve (59) er en tidligere danser og konkurrerte i en årrekke i sportsdans og selskapsdans sammen med sin dansepartner Geir Bakke. Hun er fire ganger verdensmester og fem ganger europamester i disse grenene og har ifølge Wikipedia til sammen 23 medaljer fra VM og EM. Hun har vunnet kongepokalen tre ganger.

Trine Dehli Cleve er også nasjonal og internasjonal dommer i sportsdans og selskapsdans og har vært med fra starten i 2006 som dommer i programmet Skal vi danse på TV 2.

Etter at Dehli Cleve la opp som danser, grunnla hun selskapet Dehli-Cleve Collection AS. Selskapet utvikler og selger selvbruningsprodukter og kremer til fjerning av selvbruningskrem.