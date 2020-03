Skal vi danse-Ewa med desperat korona-bønn til Raymond Johansen: – Helt forferdelig

Koronakrisen lammer dansestudioet til Skal vi danse-Ewa. Oslo Høyre svarer med storstilt krisepakke for bedrifter i Oslo.

OSLO (Nettavisen Økonomi): Vi kjenner henne nok best som dansepartner på Skal vi danse. Men når koronakrisen slår innover Oslo, spøker det for hennes egen bedrift.

– Dans er min store lidenskap, og jeg har drevet med dans hele mitt liv, og jeg begynte for meg selv for halvannet år siden. Først hadde vi studio på Vulkan i Oslo, men så fant jeg et studio i Karl Johans gate, sier Ewa Trela til Nettavisen.

Hun fikk endelig fulgt drømmen, og sammen med samboeren Martin renoverte de studioet og brukte ifølge seg selv «masse penger». Men studioet rakk bare å være åpent i 12 dager før det ble korona-stengt.

Aune Sand og Ewa Trela Foto: Thomas Reisæter/ Tv2 (TV 2)

– Det som skjer nå er at jeg må fortsatt betale leie, og har ingen inntekt. Det er mange som vil gå på kurs, og jeg forsøker å hjelpe til med kurs på nettet – men det kan jeg selvsagt ikke ta betalt for, sier hun.

Trela opplever at mange savner dansen i disse tider – og det sosiale rundt det.

– Jeg gjør det for å prøve å holde folk litt happy når korona har tatt over helt, sier hun.

Se Ewa Trelas nye dansestudio som åpnet like før koronakrisen i videoen under.

Titusenvis i trøbbel

Det er over 90.000 små og store bedrifter i Oslo. Veldig mange av dem har store problemer etter de er blitt tvunget til å stenge ned den siste uken.

– Jeg har mange venner som driver med dans, har beauty-salonger, og alle vi sitter her og vet ikke hvordan det blir. Vi må fortsatt betale men vi har ingen inntekt. Det er helt forferdelig, sier hun frustrert.

– Hva mener dere bør gjøres?

– Det er jo å gi noen lettelser slik at man kan overleve en periode. Spesielt for folk som Ewa som er ganske nyetablert, kan man ikke overleve veldig lenge med alle utgiftene, sier samboeren Martin.

Samboeren har en fast jobb i en stor bedrift, men selv om de har regnet detaljert på det er det begrenset hvor lenge de kan holde bedriften flytende uten inntekter.

– Noe må på plass for at vi skal overleve litt lenger uten inntekter. For eksempel ved å fjerne noen av utgiftene, sier samboeren.

Han mener det vil belaste samfunnet enda mer om det ikke kommer konkrete tiltak umiddelbart.

– Mange som har blitt stengt på dagen uten å ha noen inntekter vil gå konkurs. Det blir en stor belastning i det lange løpet. Det er spesielt synd fordi mange av dem som jobber i denne bransjen bidrar til kultur, liv og det man må ta vare på, sier han til Nettavisen Økonomi.

Høyre: – Stopp eiendomsskatten

Oslo Høyre sier Ewa Trelas situasjon er et eksempel på en bredere trend. De ønsker å komme med en rekke lettelser, og utfordrer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til å følge opp.

– Situasjonen til Ewa er et godt eksempel på hva vi er bekymret for, og hennes situasjon er dessverre ikke unik. Over hele byen sitter nå folk som har satset alt på å skape egne arbeidsplasser og er bekymret for om de klarer å betale regningene sine, sier finanspolitisk talsperson Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyre.

KRISEPAKKE: Oslo Høyre foreslår egen krisepakke for bedrifter i Oslo. Foto: Oslo Høyre

Regningen for både eiendomsskatt og kommunale avgifter i Oslo har forfallsdato 25. mars. Oslo Høyre mener det må enten utsettes eller stoppes for å berge bedriftene.

De foreslår følgende krisepakke for Oslos bedrifter:

Dropp all eiendomsskatt frem til sommeren.





Dropp kommunal husleie til næringsdrivene i minimum to måneder





Utsett innbetaling av alle kommunale avgifter til mai. (Neste forfall 25.5)





Fremskynde beslutninger som kan styrke næringslivet i Oslo, som byggesaker, skjenkebevilling til nye steder, opprettholde konsulentavtaler kommunen har, tilby lærlingplasser i kommunen innen reiseliv osv.





Leie av kommunal grunn gjøres gratis ut året.





Alle tilskudd som kommunen har gitt til idretten og frivillige organisasjoner for inneværende år kan beholdes av mottakerne, uavhengig av om arrangementer eller aktivitet gjennomføres eller ikke.





Innfør ekstraordinært renhold av bysykler og kollektivtransport for å forebygge smitte.





Oslo kommune bør legge press på Staten for å fremskynde Fornebubanen, ny t-banetunnel gjennom sentrum og andre større investeringer i Oslo-området.

– Når regjeringen går foran må kommunen følge etter. Det første byrådet må gjøre er å gi klar beskjed om at de likevel ikke vil kreve inn 400 millioner kroner i eiendomsskatt som forfaller neste uke, sier Haabeth Rygg til Nettavisen.

Hun er bekymret for at Oslo vil miste store deler av næringslivet om det ikke tas grep umiddelbart.

– Vi må ikke glemme at det er registrert over 90.000 ulike virksomheter i Oslo. Fra enkeltmannsforetak til noen av landets største bedrifter. Derfor oppfordrer Høyre byrdået til å stille opp med økonomisk nødhjelp. Ellers risikerer vi at byen ikke har et mangfoldig næringsliv med spennende tilbud til alle når krisen er over, sier hun.