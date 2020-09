Skandale på Hurtigruten: Nå kommer rapporten

Hurtigruten har fått voldsom kritikk for håndteringen av koronautbruddet. Nå kommer rapporten.

Følg pressekonferansen direkte klokken 16.00 i videovinduet øverst.

Etter koronautbruddet på hurtigruteskipet Roald Amundsen kom det kritikk fra alle hold mot Hurtigrutens håndtering av saken. Torsdag ettermiddag legges det frem en rapport utarbeidet av advokatselskapet Wiersholm og DNV GL om utbruddet, og selskapets håndtering av saken.

Totalt var det 29 passasjerer og 42 ansatte som testet positivt på koronaviruset etter seilasene med skipet Roald Amundsen mellom 17. og 31. juli.

Selskapet har fått alvorlig kritikk fra Sjøfartsdirektoratet etter å ha funnet flere avvik og sikkerhetssvikt i forbindelse med utbruddet.

Kommentar: En fullstendig kollaps

Allerede før granskningen er lagt frem, Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) stilt spørsmål om uavhengigheten til granskningen.

I et brev til konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten skriver forbundet at de er bekymret over bindingene mellom advokatselskapet og Hurtigruten.

Ifølge DN har Wiersholm hatt en rekke oppdrag for Hurtigruten gjennom flere år, og advokatfirmaet oppgir selskapet som en «nøkkelklient».

Les mer: Hurtigruten bytter ut omstridt cruiseskip – setter inn skip med norsk flagg og mannskap