Skandalen i Hurtigruten kan stanse Brynestads yachter som nettopp fikk lov til å seile

Drømmereiser for godt bemidlede kan gå i vasken etter korona-skandalen på Hurtigruten.

Under regjeringens pressekonferanse mandag ble det kunngjort full stopp for cruise i Norge med mer enn 100 personer om bord.

– Selskapet (Hurtigruten, red.anm) har vært en stor pådriver for at regjeringen skulle åpne for opp for cruisedrift. Når de nå selv innrømmer at de ikke har fulgt retningslinjene, og dette får så stor negativ konsekvens for de andre aktørene, så er det selvfølgelig synd, sa helseminister Bent Høie mandag.

Én aktør dette får konsekvenser for er Norges eneste rene cruiserederi, Atle Brynestad-eide Seadream Yacht Club, som tilbyr eksklusive reiser langs norskekysten mellom Oslo og Tromsø.

- Vi har to små skip som følger alle regler, og fikk beskjed om at vi kunne seile 27. juni. Jeg tror det gikk litt fort for regjeringen nå. De ønsker å stramme inn på cruise, men dette rammer bare oss. Det virker litt meningsløst, sier Brynestad til Nettavisen.

- Kan umulig være meningen

Brynestad hentet to skip fra Middelhavet i juni, etter å ha gått glipp av vårsesongen i Sør-Europa på grunn av koronapandemien. Rederiet annonserte i juni at de hadde planlagt ni seilinger langs norskekysten. Fem av seilingene gjenstår.

I og med mandagens politiske beslutning kan disse cruise-reisene måtte avlyses. Brynestad tror ikke dette er avgjort ennå:

- Vi har vært i kontakt med departementet og venter på svar. I og med at tilsvarende regler lot oss seile i juni, kan dette umulig være ment for vår virksomhet. Vi har to små skip som seiler med 100 gjester. Vi kaller våre skip yachter. Vi har full kontroll og det har lite med cruise å gjøre.

- Hva er ditt budskap til folk som har booket reiser hos dere?

- Vi bare avventer nå. Det er jo bare snakk om noen få seilinger.

Kjøpesterke kunder

Seadream opererer en sjudagers rute og en tolvdagers rute, innenfor et snuhavnkonsept. Snuhavn vil si at gjestene ikke er på en tur-retur-reise, men at de går om bord i en havn og forlater skipet i en annen. Skipene har vært fullbooket og det er ventelister.

Det er snakk om svært eksklusive reiser som bookes av velbemidlede gjester og innbefatter et luksuriøst tilbud av mat, drikke og tjenester. Prisene på lugarene skal ligger normalt på mellom 40.000 og 115.000 kroner per uke, opplyser en kilde.

- For reiselivsnæringen og Oslo som by er dette en svært gledelig nyhet. Kundene til SeaDream Yacht Club er kjøpesterke og vil trolig bidra til kjærkommen omsetning for muséer, restauranter, hoteller og andre aktører i reiselivsnæringen når de går i land i Oslo, sa Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOSLO, i en artikkel på oslohavn.no i juni, da Seadream hadde fått klarsignal til å seile.

Ifølge Brynestad selv er de planlagte reisene solgt til en lav pris til norske kunder:

- De går for halv pris, 19.000 kroner for en uke med alt inkludert.

Skagen og Lofoten

SeaDream I satte kursen nordover mot Tromsø med nye gjester om bord 26. juni. Den lengste ruten SeaDream seiler strekker seg fra Oslo til Tromsø, og på veien er skipet innom blant annet Skagen, Geiranger, Flåm, Rosendal, Olden, Ålesund, Rørvik og Lofoten.

SeaDream Yacht Club består av søsterskipene - SeaDream I og Seadream II, som definitivt tilhører luksussegmentet i cruisenæringen.

De små cruiseskipene, eller mega-yachtene, er 108 meter lange, tar maksimalt 112 passasjerer og har en besetning på 95. Rederiet meldte inn til Oslo Havn at anløpene skal gå med 100 passasjerer av norsk nasjonalitet.

Utsolgt på et blunk

SeaDream I og II opererer vanligvis i Middelhavet i sommerhalvåret og Karibien om vinteren. Full stans i Middelhavet har gått hardt utover inntektene. I et intervju med Finansavisen i juni ville ikke Brynestad oppgi hvor store tap det var snakk om.

Da det ble gitt klarsignal for cruise igjen, var Brynestad raskt på banen.

– Alt ble solgt på 48 timer. Vanligvis bestiller de fleste hos oss mer enn et år før en seiling, sa Brynestad til Finansavisen i juni.

Seadream Yacht Club AS hadde et underskudd på 97 millioner kroner i siste tilgjengelige regnskapsår, 2018.