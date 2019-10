Skanska, AF-gruppen og Veidekke får milliardkontrakter i regjeringskvartalet

Statsbygg har tildelt Skanska, AF-gruppen og Veidekke kontrakter på til sammen 2,8 milliarder kroner for byggeprosjekter i regjeringskvartalet.

Det skriver Teknisk Ukeblad.

Skanska får oppdraget med å rehabilitere Høyblokka, som skal bli kontorbygg for rundt 480 ansatte. De to øverste etasjene skal rives og erstattes med et fireetasjers påbygg på 18.000 kvadratmeter.

Kontraktens antatte verdi er satt til 1,05 milliarder kroner.

Veidekke har fått i oppdrag å bygge kjelleren. Den blir helt ny og har en størrelse på 25.000 kvadratmeter. Kontrakten er på 1,2 milliarder kroner.

AF-gruppen fikk oppdraget med å sørge for energiforsyningen. Her skal det brukes sjøvann som skal gå gjennom en én kilometer lang rørledning fra Akershusstranda og Hammersborg.

Kontrakten har en verdi på 550 millioner kroner.

(©NTB)