Skatteadvokat Sverre Koch får millionerstatning

Borgarting lagmannsretten mener i likhet med tingretten at skatteadvokaten har rett på erstatning.

Borgarting lagmannsrett har forkastet statens anke i den såkalte Transocen-saken, det kommer frem i en pressemelding fra lagmannsretten.

Skatteadvokat Sverre E. Koch krevde millionerstatning fra staten etter at han ble frifunnet i det som ble omtalt som norgeshistoriens største skattesak. I etterkant har samtlige som stod på tiltalebenken blitt frifunnet i saken.

- Krav på erstatning

- Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at Koch og hans heleide datterselskap Sveko Invest AS hadde krav på erstatning for tapte andeler av overskuddet i Advokatfirmaet Thommessen AS, hvor Koch var advokat og partner, og statens anke ble forkastet, skriver retten i pressemeldingen.

Videre heter det at tapene måtte anses som særtap for Koch og Sveko Invest AS, og ikke et selskapstap for advokatfirmaet.

- Det var ingen forutsetning for kravene at advokatfirmaet som sådant hadde fått redusert overskudd som følge av strafforfølgningen, skriver domstolen videre.

Kravet til Sveko Invest AS utgjorde nærmere fem millioner kroner og kravet til Koch 480.973 kroner. I tillegg fikk Koch 179.032 i avsavnsrenter for arbeidsinntekt. I tillegg ble staten dømt til å betale saksomkostninger med 350 000 kroner inkl. mva.

Transocen-saken

Da Økokrim førte det som ble omtalt som norgeshistoriens største skattesak for retten, endte det med full frifinnelse for de fem tiltalte. Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.

Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea beklaget «den uleiligheten de anklagede er påført» i forbindelse med nyheten. Samtidig ba han om en «gjennomgang av straffesaken i læringsøyemed».