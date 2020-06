Skatteetaten slår svindelalarm: – Ikke trykk på dette

Skatteetaten advarer på det sterkeste mot nye svindeleposter.

Fredag tikker det inn eposter fra svindlere som forsøker å få deg til å gi fra deg sensitiv informasjon. I e-posten hevder svindlerne at du har krav på skatterefusjon på 6200 kroner. Og at ved noen enkle tastetrykk kan du få pengene på konto.

Det skjer samtidig som mange nordmenn nå får skatteoppgjøret betalt ut.

EPOST: Denne svindel-eposten ble sendt til mange fredag.

Skatteetaten er bekymret for at nordmenn lar seg lure av e-postene, og kommer med klare advarsler til alle som opplever at slike eposter dukker opp i innboksen.

– Dette er phishing-eposter, og vi ber mottagerne om å ikke trykke på lenker som er vedlagt eller gi fra seg sensitiv informasjon - da risikerer du å bli svindlet eller å bli utsatt for ID-tyveri. Skatteetaten opplever dessverre årlig at skatteytere utsettes for phishing-bølger på viktige skattedatoer, sier sikkerhetsdirektør Ragna Fossen i Skatteetaten.

Fossen presiserer at Skatteetaten aldri sender uopfordret ut lenker på e-post eller sms.

– Vi spør ikke etter bank- og kredittkortopplysninger via disse kanalene. I vår kommunikasjon ber vi mottagerne selv oppsøke våre nettsider og logge seg inn, sier hun.

Skatteetaten har opplevd slike svindelforsøk såpass lenge at de har laget en egen guide for folk. De understreker at all kommunikasjon med Skatteetaten skal gå gjennom å logge seg inn på skatteetaten.no eller altinn.no.

