Skatteetaten trekker konkursbegjæringen mot Iversen

I november ble det kjent at Skatteetaten hadde begjært tidligere fotballproff Steffen Iversen (43) konkurs. Dagen før saken skal opp i retten, er konkursbegjæringen trukket.

Det melder Adresseavisen mandag ettermiddag.

Iversen var i 2018 oppført med en skattbar inntekt på 363.894 kroner, og betalte 170.615 kroner i skatt. Samtidig var han oppført med en formue på 5,8 millioner kroner.

I morgen, tirsdag 10. desember, var det i utgangspunktet berammet et rettsmøte i Sør-Trøndelag tingrett der begjæringen skulle behandles. Adresseavisen skal imidlertid ha fått opplyst at Skatteetaten har trukket saken.

Kjente ikke til saken

Iversen sa til VG at han ikke kjente til saken, da avisen kontaktet ham i slutten av november. Han kunne heller ikke se for seg at han skulle være i søkelyset til Skatteetaten.

Skatteetaten kunne heller ikke kommentere saken overfor VG.

– Skatteetaten har taushetsplikt, og derfor kommenterer vi ikke enkeltsaker utover det som står i for eksempel kjennelser eller andre offentlige dokumenter, opplyste medierådgiver Erlend Fossbakken, til avisen.

Proff

Iversen spilte Premier League-fotball i England for Tottenham og Wolverhampton i åtte år, før han kom tilbake til Norge og ble seriemester både da han spilte for Vålerenga og Rosenborg.

Han la opp som toppspiller i 2012, og siden har han vært spillende trener i fjerdedivisjon med klubben Trygg/Lade i Trondheim. Han har også vært fotballekspert, for blant annet TV2.