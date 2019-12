Skattekortet 2020 er kommet: Dette må du sjekke

Visse endringer kan ha store betydning for hvor mye skatt du skal betale - fra i dag kan du sjekke skattetrekksmeldingen.

Nå kan du sjekke og eventuelt endre skattekortet for 2020.

I skattetrekksmeldingen finner du hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å beregne hvor mye skatt som skal trekkes av inntekten din neste år.

Det er enkelt å sjekke og endre:

- Du kan enkelt logge deg inn på skatteetaten.no og se skattetrekksmeldingen din. Der finner du grunnlaget for beregningen av skattetrekk. Er det behov for det, er det enkelt å gjøre endringer, forteller divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Fakta Fakta om skattekort ↓ Ca 4 150 000 skattepliktige får skattetrekksmelding i 2020

I løpet av året kommer det ca. 1 130 000 endringer

87 % av endringene gjøres via Skatteetaten.no

Ca. 800 000 frikort sendes ikke ut, men hentes av arbeidsgiver ved behov

Opplysningene er inndelt i temaer som bank og lån, arbeid, trygd og pensjon.

Endrer du opplysninger, ser du umiddelbart hvordan dette påvirker skattekortet ditt - endringer kan gjøres når som helst.



Skattetrekksmeldingen, som altså skal være klar i dag, viser hvilke opplysninger brukes til å lage skattekortet: inntekter, utgifter, formue og gjeld vi tror du vil ha det kommende året.





Når bør du endre skattekortet ditt?

Er du blitt pensjonist, eneforsørger, har du og samboer tatt opp felles lån for å kjøpe bolig? Slike hendelser får betydning for skatten din, og det er derfor lurt å gjøre en ny beregning av skattetrekket.

– Logg deg inn på skatteetaten.no og korriger tallene. På bakgrunn av dine endringer produserer vi et nytt skattekort til deg, og arbeidsgiveren din henter dette elektronisk fra Skatteetaten. Enkelt for deg, sier Marta Johanne Gjengedal.

- Vær oppmerksom på at beregningen nå gjøres ut fra snittlønna fra januar til oktober. Så hvis du vet om endringer utenom dette, bør du justere, for eksempel om du har gått opp i lønn eller har fått utbetalt en bonus etter dette, sier Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Danske Bank.





Hvis du er helt sikkert på at det ikke er noen endringer, trenger du strengt tatt ikke å gjøre noe.

- Men det er smart å ha et bevisst forhold til hvor mye skatt du skal betale. Det er dårlig rente om du får penger til gode, og kjedelig å få unødvendig restskatt, sier Tvetenstrand.

En stor nedbetaling av boliglån vil påvirke motsatt av å ha tatt opp et stort lån - begge disse endringene vil påvirke skatten og bør også legges inn dersom ikke opplysningene i skatteberegneren er oppdatert, råder forbrukerøkonomen.

Neste års lønn

Tidligere har Skatteetaten tatt utgangspunkt i siste skatteoppgjør til å estimere forventet lønn og pensjon i skattekortet for et nytt inntektsår.

I fjor beregnet Skatteetaten for første gang forventet lønn og pensjon ut fra nyere opplysninger fra a-meldingen som arbeidsgiveren og/eller pensjonsutbetaler rapporterer hver måned. Dette er for å få mer riktig skattetrekk og redusere risiko for restskatt.

Du kan se hva arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler har rapportert om deg i a-meldingen i innsynstjenesten Mine inntekter og arbeidsforhold.

Frikort

Dersom inntekten din ikke overstiger 55 000 kroner i 2020, skal det ikke trekkes skatt og du kan bestille frikort.

Hadde du frikort i fjor, trenger du ikke bestille nytt nå. For å unngå restskatt anbefaler vi deg å bestille skattekort dersom det er sannsynlig at du kommer til å tjene mer enn 55 000 kroner i 2020.

Bestill time

Skatteetaten.no gir svar på det meste knyttet til skattekortet. Dersom du ikke finner svar, eller lurer på noe i tilknytning til skattekortet, når du oss raskest på chat eller Facebook.

Det er bare dersom du skal søke om skattekort og du ikke har et gyldig personnummer eller d-nummer, at du må besøke et skattekontor. Husk å bestille time på forhånd dersom du må besøke skattekontoret.

Her finner du mer informasjon om skattekort.

