Skattelekkasje: Inntektene til Kristin Gjelsvik har eksplodert

Influenseren håver inn.

34-åringen har mange baller i luften. I tillegg til å være influenser, er hun også blogger og samfunnsdebattant. I 2018 tjente influenseren drøye 852.000 kroner, men fjoråret ble et strålende år for influenseren på flere arenaer.

Inntekten gikk opp hele 124 prosent fra 2018 til 2019, altså fra 851.950 kroner til 1.904.227 kroner, viser ferske ligningstall som nå er tilgjengelig hos kredittopplysningsforetak og som Nettavisen har hentet ut.

Disse tallene er tilgjengelige allerede nå, før alle skattetall blir tilgjengelig i desember. Bergenseren er imidlertid oppført med null kroner i formue 2019, noe hun også var oppført med i 2018 og 2017.

- Beinhard jobbing

34-åringen bekrefter at inntekten i 2019 var særdeles hyggelig for hennes del, og hun utdyper hvorfor hun tjente mye mer i fjor enn i 2018.

- Det skyldes rett og slett beinhard jobbing. Det var flere spennende prosjekter som var innbringende. Det var TV, foredrag og konferansier-oppdrag, men to tredjedeler av inntekten min kom gjennom bloggen, Instagram og YouTube-siden som jeg har sammen med Dennis (Poppe Thorsen, Gjelsviks forlovede), sier Gjelsvik til Nettavisen.

Synlighet på TV

Bloggeren fikk også mye oppmerksomhet i fjor etter at hun kom i en offentlig krangel med Sophie Elise Isachsen, hvor hun hevdet at Isachsen fremmet usunne kroppsidealer ved å kalle henne for «Norges farligste forbilde» i en YouTube-video, som også ble Norges mest sette YouTube-video i 2019.

Da ble hun invitert til «Debatten» på NRK, et program som omfavner helt andre målgrupper enn det Gjelsvik vanligvis når ut til.

Dette sa Isachsen, som også er en av Norges mest populære influensere, i debatten mot Gjelsvik:



- Det å være synlig på TV var absolutt ikke en negativ ting for min del. Jeg fikk en mer etablert stemme og profil. Annonsørene fikk vite hva de får, og engasjementet mitt for ulike saker var nok avgjørende for at flere ville bruke markedsbudsjettet sitt på meg, mener influenseren.

Influenseren gikk nok en gang knallhardt ut mot Sophie Elise Isachsen under «Debatten» på NRK i år:

- Tatt igjen mye av det tapte

I år har hun vært med på «Skal vi danse», samtidig som hun driver YouTube-kanalen «Kristin og Dennis» som har drøye 50.000 abonnenter. Bergenseren har også en egen blogg og Instagram-side med tusenvis av følgere, og det blir det altså store penger av.

- Som for de fleste andre stoppet noen av prosjektene mine opp under de verste månedene av koronapandemien, men nå har jeg tatt igjen en del av det tapte. Det er spennende prosjekter fremover, sier 34-åringen, som ønsker å holde kortene tett til brystet om hva som kommer.

34-åringen har tidligere snakket åpenhjertig om sin tøffe fortid:



Tallene er basert på skattetall hentet fra et kredittopplysningsselskap. Nettavisen tar forbehold om at tallene kan påklages og bli endret. Normalt offentliggjøres hele skatteoppgjøret i november, men på grunn av koronasituasjonen er det i år forskjøvet til desember. Tallene Nettavisen har fått ut viser den skattbare inntekten. Den reelle inntekten er som regel noe høyere.