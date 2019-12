Skattelette er også velferd

I et innlegg i Nettavisen omtaler Støre regjeringens skattekutt for folk flest som smuler. Det er mulig det ikke er mye penger for Støre og andre som bor i villastrøk på Oslo Vest.

Av Siv Jensen, finansminister og leder av Fremskrittspartiet

Jonas Gahr Støre fører folk bak lyset når han i et innlegg mot meg i Nettavisen hevder at skattelette fører til mindre velferd. Det lar seg kombinere å ha gode velferdsordninger, samtidig som folk får beholde mer av sine inntekter.

Frp har sikret at fra neste år vil en vanlig familie med to fulltidsinntekter betale 9000 kroner mindre i skatt enn i 2013. Til sammen vil denne familien ha betalt 48.000 kroner mindre i skatt enn hva de ville gjort med det rødgrønne skatteopplegget.

Les også: Jeg vil ha et mer rettferdig Norge

Ikke smuler for folk flest

I et innlegg i Nettavisen omtaler Støre regjeringens skattekutt for folk flest som smuler. Det er mulig det ikke er mye penger for Støre og andre som bor i villastrøk på Oslo Vest, men for mange familier rundt i det ganske land betyr 48.000 kroner mer å rutte med mye.

Det er ikke rikinger som merker at avgiften for en ny bil i snitt har gått ned 55.000 kroner, eller at avgiftene for bruk og eie er gått ned med om lag 3000 kroner.

Dette merkes godt for familier som er avhengige av bil. Det vil svi om Ap øker bilavgiftene igjen.

Økt frihet til å bestemme mer over egen hverdag

Det betyr økt frihet til å bestemme mer over egen hverdag. Det betyr at man kan bruke mer penger på å betale ned boliglån, unne seg litt mer til jul, spare så man har noe mer til alderdom, eller gjøre andre prioriteringer som passer for den enkelte.

Det å ha råd til å unne seg noe ekstra er også velferd.

Selv om regjeringen har redusert skatter og avgifter med mer enn 25 milliarder kroner, har vi også styrket velferdsstaten.

Da Jonas Gahr Støre satt i regjering økte skattene og avgiftene. Det samme gjorde helsekøene.

Kuttet helsekøene og senket skattene

Med Frp i regjering har vi senket skatter og avgifter, og vi har kuttet helsekøene. I dag står folk 11 dager kortere i helsekø sammenlignet med 2013.

Les også: Raymond Johansen gambler - men tar feil

Vi har styrket kommuneøkonomien med 30 milliarder kroner siden vi kom i regjering, slik at kommunene kan styrke eldreomsorgen, skoler og barnevern. Nå er det rekordfå kommuner som er på Robek-listen. Kommuneøkonomien har ikke vært bedre på mange år.

Det handler om prioritering, Jonas.

Velferdsstolthet

Men det kanskje beste velferdstiltaket jeg er mest stolt over at vi har gjennomført, er at vi har lagt til rette for at norsk næringsliv blir mer konkurransedyktige og går bedre.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Når vi forenkler byråkratiet og skjemaer for næringslivet betyr det lavere kostnader for bedriftene. Vi har forenklet hverdagen for næringslivet med 15 milliarder kroner, og har som mål å forenkle med 10 milliarder kroner til.

Til tross for at vi har senket skatter og avgifter for familier og næringsliv har statens skatteinntekter økt med 23 milliarder kroner. Det skyldes blant annet at det skapes flere arbeidsplasser rundt i landet. Bare i 2018 ble det skapt 50.000 nye arbeidsplasser. 4 av 5 kom i privat sektor.

Hvis ikke det å få en jobb å gå til om morgenen, ikke er god velferd, da vet ikke jeg.

Av det økte handlingsrommet er om lag ni av 10 kroner gått til å styrke velferden og bygge ut infrastrukturen.

Les også: Private barnehager scorer bedre enn de kommunale for 11. år på rad

Som en gammel auksjonsbod

I verste fall er det latskap når Støres eneste politiske prosjekt er hente mer penger ut av folks lønnskontoer, og late som om det er det som skal til for å styrke velferden.

Venstresiden spriker i alle retninger om dagen, men én ting er de enige om. De ønsker å ta mer av folk og bedrifters penger gjennom å øke skatter og avgifter.

Partiene på venstresiden minner om en gammel auksjonsbod, hvor det er om å by høyest, og i dette tilfellet er det snakk om skatter og avgifter som Ap vil øke med 10 milliarder kroner, SV med 20 milliarder kroner - og Rødt og MDG med 30 milliarder kroner.

Støre må svare på hvor han setter grensen for sine samarbeidspartnere.

Mer auksjonspolitikk?

Det er heller ingen grunn til å tro at vi ikke vil se denne auksjonspolitikken på andre områder. Både SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne vil øke bilavgiftene.

Ja, MDG har som mål å øke drivstoffavgiftene med fem kroner over natten.

Les også (Nettavisen+): Test: BMW 330e eDrive M-Sport 2020-modell

Om dette ikke er nok så knives venstresiden om hvem som ønsker å åpne grensene for flest innvandrere.

Ap tok for få år siden til orde for å hente 10.000 syrene til Norge. Rødt ønsker å åpne grensene for 20.000 nye innvandrere i året. Og SV har omtalt Sverige som «lyspunktet i Europa.»

Det betyr store kostnader for det norske velferdssamfunnet, som folk må betale med stadig høyere skatter og avgifter.