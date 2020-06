Skattelettelsene til oljenæringen er 730.000 kroner per arbeidsplass

Torsdag gir flertallet på Stortinget 39 milliarder i skattelettelser til oljebransjen. Nå skal vi betale oljeselskapene for å hente opp oljen vår.

Norsk oljepolitikk har vært langsiktig og klok, og norske politikere har presset oljeselskapene til å gi mesteparten av fortjenesten til fellesskapet.

Det skulle egentlig bare mangle. Oljen er vår ressurs og oljeselskapene har tjent godt, selv om de har betalt 56 prosent grunnrenteskatt på ressursen.

Men nå har oljeindustrien lykkes med en utpressing. Anført av Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Fremskrittspartiets Siv Jensen gir flertallet på Stortinget tidenes skattegave til industrien, beregnet til 39 milliarder kroner av Finansdepartementet for Aftenposten.

Glemt er bekymringer for klimaforandringer og grønn omstilling. Når LO og NHO allierer seg og legger arbeidsplasser i potten, blir politikerne møre. Forslaget fra regjeringen var ille nok, men opposisjonen lyktes i løpet av få dager å kaste enda flere milliarder ut av vinduet, slik jeg fryktet i kommentaren 12. mai.

Reaksjonene er fordømmende, og helt fortjente:

«At Frp og det oljepopulistiske Sp hopper når oljebransjen sier hopp, er ikke overraskende. Det er mer forunderlig at Ap hopper etter», skriver tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet, kommentator Arne Strand.

«Dette er en av de mest kortsiktige beslutningene jeg har sett i norsk politikk de siste årene», sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

«Denne avtalen vil kunne føre til storstilt stimulering til ny olje- og gassaktivitet, som vil binde oss til klimagassutslipp i mange tiår fremover. Ingen andre næringer har fått tilsvarende sæordringer. Det er ikke bare uforståelig, det er fullstendig uansvarlig», sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Oljepopulistene forsøker å sukre pakken med å hevde at dette er broen til fornybarsamfunnet og at den påskynder det grønne skiftet.

For en vits!

Jeg er ofte uenig med Arne Strand politisk, men han har helt rett når han skriver at det grenser til det uansvarlige at Stortingets flertall på rekordtid bygger om et meget godt og forutsigbart skatteregime for oljenæringen.

Tilhengerne av oljeskatt hevder at dette er lønnsomme investeringer, men sliter med å forklare hvorfor selskapene da ikke kan finansiere utbyggingene selv, eller låne penger fra staten.

Når de både får avskrive investeringene umiddelbart og atpåtil får trekke fra 24 prosent (friinntekt) på oljeskatten, så er det en gave i både pose og sekk - og åtte milliarder på kjøpet i de siste rundene på bakrommet på Stortinget.

De samme politikerne som for noen uker siden raste mot Equinors tap på flere hundre milliarder kroner i USA, krydret med millionbonus til ledelsen og en pensjonspakke på 150 millioner til Equinor-sjef Eldar Sætre, har nå lukket øynene og tatt opp sjekkheftet.

Det deprimerende er at opposisjonen har latt seg overtale av den mektige oljelobbyen og lukket ørene for advarsler fra både miljøbevegelsen og fagøkonomer. Oljegaven er så gunstig at oljefelt som er samfunnsmessig ulønnsomme, blir lønnsomme for oljeselskapene. I praksis skal vi altså betale dem for å pumpe opp olje.

La oss se litt på vanviddet:

Oljenæringen har 53.500 sysselsatte. Skatteletten utgjør 730.000 kroner per arbeidsplass!

En skattelette på 39 milliarder kroner er mer enn summen av all norsk bistand, som var på 37,8 milliarder i fjor.

Skatteletten til oljebransjen er inntil fire ganger større enn kontantstøtteordningen til resten av næringslivet etter koronanedstengningen.

For å ta det siste punktet med teskje: Hundretusener av norske arbeidstakere er skjøvet ut i ledighet fordi storting og regjering bestemte seg for å stenge ned Norge. De 40.000 bedriftene som har fått støtte for å overleve, har til nå mottatt 2,3 milliarder kroner, ifølge NRK, og Finansdepartementet anslår nå at regningen til slutt ikke blir mer enn 10-20 milliarder kroner.

Regningen for koronanedstengningen er tatt av eierne og ansatte i privat næringsliv, og det er disse som risikerer konkurs og dårlig privatøkonomi.

For alle som nå går permitterte uten å få penger fra NAV må det være ekstremt provoserende å se hvor romslig politikerne blir når oljenæringen banker på døra - og hvor gjerrige de har vært i forhold til de mange flere ansatte i andre bransjer.

Hva de neste generasjonene mener om at vi i 2020 begynner å skattesubsidere klimagassutslipp og oljeutvinning, vil fremtiden vise.

