Skattemeldingen kommer denne uken - eksperter advarer mot svindel

Det er høy risiko for at du svindles når skattemeldingen legges ut de nærmeste dagene

Skattemeldingen legges ut litt forskjellig, men skal være klar mellom 18. mars og 31. mars. Da må du passe på, ifølge Buypass, som leverer løsninger for elektronisk identifikasjon, elektronisk signatur og betaling.

Når skattemeldingen blir tilgjengelig, er det ifølge Buypass en stor risiko for nye svindelforsøk. Det skjer ved at kriminelle utgir seg for å være skatteetaten.

Buypass skriver i en pressemelding at erfaringen fra de siste årene er at datakriminelle bruker skattemeldingen som en mulighet til å svindle nordmenn for store pengesummer. Det kan skje via falske nettsider.

En vanlig metode er å sende ut en e-post med en link der du må inn for å bekrefte eller gi fra deg informasjon.

Skyr ingen midler

Buypass mener de kriminelle skyr ingen midler. De har tidligere kontaktet folk over e-post og SMS. Her forsøker de kriminelle å lure den enkelte til å klikke på lenker og å gi fra seg sensitiv informasjon. Denne informasjonen kan senere benyttes til å svindle mottakeren.

Det du må være klar over, er at verken Skatteetaten eller andre myndigheter i Norge vil be om at du skal logge deg inn ved å klikke på en lenke som ligger i en e-post.

Når du får vite at skattemeldingen din er tilgjengelig, blir du bedt om å logge deg inn på skatteetatens hjemmeside, som igjen kobler deg direkte inn til ID-porten. Der må du logge deg inn med din elektroniske ID.

- Dermed får du sikker tilgang til dine opplysninger, og du beskytter egen identitet, sier kommunikasjonsdirektør Janne Syversen i Buypass i pressemeldingen.