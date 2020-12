Skatteoppgjør for 637 milliarder kroner i 2019

Skatteoppgjøret, og dermed skattelistene, for 4,9 millioner personer og 345.000 selskaper er nå ferdig.

Skattelistene for inntektsåret 2019 er tilgjengelig for søk på skatteetaten.no kl. 07.00 8. desember. Søk omfatter nettotall for personer og selskaper, skriver Skatteetaten i en melding mandag morgen.

Fra tirsdag morgen tidlig kan du altså snoke på naboen, sjefen eller eksen for å få vite hvor mye de hadde i inntekt, hvor mye de betalte i skatt og hvor stor formue de er oppført med. Skatteetaten minner om at det loggføres når du søker på andre - så om du søker på naboen - får naboen beskjed at du har søkt på henne eller ham. Akkurat som du kan sjekke hvem som har snokt på deg.

I tillegg til personlige skattelister lager Skatteetaten mer generelle oversikter. For eksempel kan du fra i morgen tidlig se skatteoppgjøret fordelt på kommune her: skatteetaten.no/nokkeltall.

Nettavisen kommer med en egen skattesøk-tjeneste, og egne lister, som vil være klar tidlig tirsdag morgen.

Økning i antall søk

Siden oktober i fjor har det vært 1,8 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 620.000 unike innlogginger. Det er oppgang enn samme periode året før. Da var det 1,6 millioner søk som fordelte seg om 480.000 unike innlogginger.

Det er samtidig en kraftig nedgang fra toppåret 2012, som er året før loggføring av søk ble innført, slik at den som blir søkt på får beskjed. Det ble det gjennomført hele 16,5 millioner søk.

– Det er en lang tradisjon for åpenhet rundt skattelistene i Norge. Vi mener at transparens om inntekt, formue og skatt er med på å styrke tilliten til skattesystemet. Dagens ordning balanserer godt mellom hensynet til åpenhet og hensynet til personvern, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatt på inntekt og overskudd på cirka 637 milliarder kroner



Det samlede skatteoppgjøret for 2019 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 539 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. Ved siden av det har 345.000 selskaper betalt 98 milliarder kroner i skatt (med unntak av skatteinntekter fra oljevirksomheten).

3 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk tilbakebetalt til sammen 39 milliarder kroner i årets skatteoppgjør. Samtidig måtte 820.000 betalte restskatt på til sammen 26 milliarder kroner. For de som fikk skatt til gode var snittbeløpet 12.800 kroner. Det som fikk baksmell måtte ut med hele 31.800 kroner.

– De fleste treffer godt med å betale riktig skatt gjennom hele året. Har du fått restskatt eller skatt til gode skyldes det at dine økonomiske forhold ble annerledes enn grunnlaget for det beregnede skattetrekket ditt. Du kan unngå dette ved å justere opplysninger i skattekortet gjennom året, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

– Virusutbruddet har påvirket økonomien til mange. Er du en av dem som blir rammet av inntektstap på grunn av koronaviruset gjennom permittering eller oppsigelse, bør du sjekke opplysningene når du får skattekort for 2021. På den måten kan du lette din økonomiske situasjon ved at skattetrekket blir lavere. Lavere bankrenter er en annen viktig grunn til å sjekke skattekortet, minner skattedirektøren om.

Her kan du endre skattekortet ditt: skatteetaten.no/endre

Du kan endre skattemeldingen selv opp til tre år etter leveringsfrist.

Skulle du oppdage feil i skatteoppgjøret kan du fortsatt i de fleste tilfeller endre det selv slik at Skatteetaten kan rette opp opplysningene, beregne skatten på ny og sende deg et nytt skatteoppgjør.

Se veileder som hjelper deg å endre skatteopplysninger selv: skatteetaten.no/klage

