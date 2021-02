Skattepakken fra norske politikere ble redningsplanke for tysk oljegigant: – Hjelpen var svært viktig

Får positiv skatteeffekt og refusjoner verdt over åtte milliarder kroner for 2020, takket være gavmilde norske politikere.

Wintershall DEA er en tysk olje- og gassgigant med hovedkvarter i Kassel og Hamburg, med virksomhet i 13 land på fire kontinenter. Selskapet, som har rundt 2.513 ansatte globalt, markedsfører seg selv som Europas ledende uavhengige olje- og gasselskap.

Wintershall DEA fikk, i likhet med de fleste olje- og gasselskaper, et svært vanskelig år i fjor på grunn av lav oljeetterspørsel og usedvanlig lave oljepriser. Den tyske giganten måtte ta et netto tap på 839 millioner euro, eller 8,9 milliarder norske kroner.

Men hadde det ikke vært for en hjelpende hånd fra den norske stat, hadde tapene vært langt styggere.

Som følge av de midlertidige skatteendringene i oljebransjen som Stortinget vedtok i juni i fjor, fikk Wintershall DEA en positiv skatteeffekt på 83 millioner dollar, eller nær 890 millioner kroner.

I tillegg fikk Wintershall Dea refusjoner verdt totalt 4,5 milliarder kroner fra den norske stat for skatteverdien på tapene i 2020. Selskapet venter ytterligere 2,9 milliarder i refusjoner for fjoråret i 2021, heter det i årsrapporten.

Wintershall DEA Det tyske olje- og gasselskapet eies 67 prosent av det tyske kjemikonsernet BASF og 33 prosent av Letterone. Sistnevnte kontrolleres av den russiske oligarken Mikhail Fridman - en av Russlands rikeste personer.

Sammenslåingen mellom Wintershall og DEA ble fullført i 2019, under et år etter at fusjonen ble kjent.

Wintershall DEA har over 100 lisenser på norsk sokkel - rundt en tredjedel som operatør. Selskapet har også 56 letelisenser på norsk sokkel, hvorav mesteparten er i Nordsjøen og i Norskehavet. Flertallet av letelisensene er i nærheten av eksisterende infrastruktur.

Toppsjef: – Vi så det ikke komme

Politikernes gigantiske tiltakspakke til oljebransjen på 39 milliarder kroner møtte hard kritikk fra flere hold, inkludert en samlet miljøbevegelse, SV og MDG, samt en rekke aviskommentatorer. Senere uttalte Aker BP-sjef Karl Johhny Hersvik at oljepakken ble unødvendig dyr, og at de aldri hadde bedt om et skattelette.

Endringene i oljeskatten Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, samt opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Frp og Senterpartiet ble enige om midlertidige endringer i oljeskatten i juni i fjor. Endringene går blant annet ut på at: Full avskrivning, pluss 24 prosent friinntekt, i investeringsåret i særskattegrunnlaget. Dette gjelder for alle investeringer i 2020 og 2021, samt for prosjekter med PUD og PAD innlevert innen 2022 og godkjent innen 2023.

Selskaper som har skattemessig underskudd i 2020 og 2021 kan kreve dette utbetalt.

Wintershall DEAs driftsdirektør (chief operating officer) Dawn Summers, som kan registrere at selskapet totalt får over 8,2 milliarder kroner i skatteeffekter og refusjoner for 2020, lovpriser tiltaket fra de norske politikerne.

– Hjelpen var svært viktig og veldig kjærkommen. Skattepakkene hadde alt i alt en positiv innvirkning på våre investeringer i tid med ekstremt mye usikkerhet og utfordringer, sier Summers til Nettavisen Økonomi.

– Forventet dere denne typen hjelp fra norske myndigheter, eller ble dere overrasket?

– Vi ville nok ikke sagt at det ikke var forventet at den norske regjeringen ville implementere slike pakker, fordi de er så fokusert på å sikre energiforsyningene nå og i framtiden. Så, jeg ble ikke overrasket, men vi så det ikke komme heller, sier Summers.

Hun sier at Wintershall DEAs boreprogram på Brage-feltet nok hadde blitt skjøvet fram i tid om det ikke hadde vært for skattelettelsene fra norske myndigheter.

– Vi er veldig takknemlig overfor norske myndigheter. Vi synes det var veldig klokt og kjærkomment, sier Summers.

Lover fortsatt satsing i Norge

En fjerdedel av verdien til de gjenværende olje- og gassressursene forsvant i løpet av fjoråret, ifølge Det internasjonale energibyrået. Fremover vil de strategiske stikkordene som oljegigantene sverger til være 1) lavest mulig utslipp, 2) diversifisering og 3) lave produksjonskostnader, ifølge IEA.

Til tross for at Wintershall DEA totalt hadde lave produksjonskostnader i 2020, med 37,52 kroner per fat i snitt, var produksjonskostnadene i Nord-Europa langt høyere - med 66,47 kroner per fat i snitt. Selskapet vil imidlertid ikke avsløre hva produksjonskostnadene per fat var i Norge.

Effektiviseringen pågår imidlertid for fullt, og restruktureringen - som spesielt gikk hardt utover den tyske og norske delen av selskapet - førte til at antallet ansatte gikk ned med 334 i fjor.

– Vi har redusert driftskostnadene våre med 30 prosent i løpet av de siste tre årene. Og vi kommer til å fortsette å lete etter bærekraftige kostnadskutt i løpet av de neste årene, sier Summers.

Hun er imidlertid ikke i tvil om at Norge og norsk sokkel, hvor Wintershall DEA har vært i 45 år, kommer til å være svært viktig for selskapet i framtiden også.

– Vi er den tredje største oljeprodusenten i Norge, og det er vi ekstremt stolt av. Vi er svært forpliktet til Norge når det gjelder fremtidige investeringer, og her er vi godt posisjoner, forsikrer Summers.

