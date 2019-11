Skatteskandale: Nordmenn har fått tilbake for lite skattepenger

Skattedirektør Hans Christian Holte beklager.

Nav krever tilbake om lag én milliard kroner fra trygdede og sykmeldte i året. Skatteetaten bekrefter at de har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake Nav-penger uten å få igjen skattepengene de har krav på. Det melder NRK.

Skattedirektør Hans Christian Holte beklager til dem som har betalt tilbake ytelser til Nav uten å få tilbake skattepengene de har krav på, skriver NRK.

Hvert av de siste fem årene har Nav krevd tilbake rundt én milliard kroner fra folk som er avhengig av ytelser fra Nav, ifølge statskanalen. Disse pengene er det trukket skatt av på samme måte som for andre lønnsinntekter.

Startet kontroll grunnet Nav-skandalen



I Skatteetatens gjennomgang av sakene om NAVs feiltolkning av EØS-reglene er det oppdaget at ikke alle som har tilbakebetalt en ytelse til NAV har fått en korrekt skatteberegning. Dette ryddes det nå opp i.

Det gjelder ca. 17 500 personer som siden 2016 har tilbakebetalt en ytelse til NAV.

- De har ikke fått korrigert sitt tidligere skatteoppgjør, slik de skulle. Det beklager vi og rydder nå opp. Vi vet hvem det gjelder, de berørte vil bli kontaktet av Skatteetaten før jul og vil motta nye skatteoppgjør. De vil få tilbake tidligere betalt skatt dersom de har krav på det, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Cirka 2400 kroner per person



De som er berørt trenger ikke gjøre noe.

Et lite utvalg stikkprøver tyder på at beløpet ligger i størrelsesorden 2400 kroner per person i skatt. Det kan også være enkeltpersoner som har et beløp som er høyere.

- Alle saker vil få en individuell behandling i Skatteetaten, understreker skattedirektøren.

Skatteetatens rutiner har vært mangelfulle, noe som har ført til at ikke alle NAV-saker har blitt korrigert. Dette vil Skatteetaten nå endre på.

Eksempel på manglende oppfølging:

• En person har fått 15 000 kroner i trygd/NAV-ytelse og har betalt 3000 kroner i skatt.

• Han/hun fikk utbetalt 12 000 kroner.

• Personen får så beskjed av NAV om å betale tilbake hele ytelsen, altså 15 000 kroner.

• Han/hun skulle fått tilbakebetalt 3000 skattekronene når hele ytelsen var tilbakebetalt til NAV. Det har Skatteetaten ikke fulgt opp.

Særskilt håndtering av NAVs EØS-saker

Skatteetaten behandler fortløpende ca 2400 saker fra NAV i forbindelse med deres feiltolkning av EØS-regelverket. Skatteetaten stopper innkrevingen i pågående innkrevingssaker og følger opp skattemessige forhold ved etterbetaling av NAV-ytelser. Sakene vil få en særskilt behandling av Skatteetaten.

- For eksempel vil vi endre skattekortet før de berørte får en etterbetaling, for å unngå at de får stor restskatt til neste år, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

I saker med feilaktig, pågående innkreving av NAV-ytelser, vil innkrevingen bli stanset og innbetalt beløp tilbakebetalt til de berørte. Skatteetaten har startet arbeidet og har foretatt utbetalinger.