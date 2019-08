Skattesmell på 2,5 milliarder kroner for Telenor

Telenor varsler en skattesmell på 2,5 milliarder kroner i det indiske datterselskapet Unitech Wireless.

I en børsmelding heter det at selskapet torsdag fikk et kontorvedtak der fradrag avskjæres for tap Telenor fikk i 2012 på grunn av oppgjør av bankgarantier stilt for ekstern finansiering i det indiske datterselskapet Unitech Wireless.

– Telenor ASA vil som følge av endringen i skattefastsettingen, føre en skattekostnad på 2.491 millioner kroner. Skattebeløpet forventes betalt i tredje kvartal 2019. Telenor ASA er uenig i skattekontorets vedtak og vil påklage dette, heter det i børsmeldingen.

Vedtaket gjelder 2013, som var året tapet ble ansett som endelig konstatert og skattemessig fradragsført.

