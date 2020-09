Skattetall røpet før tiden: Northug har slått tilbake etter et svakt år

Petter Northug halverte inntekten i sitt siste år som aktiv langrennsløper, men nå har han slått tilbake.

Skattetallene til langrennslegenden viser at han tjente 3,3 millioner kroner i 2019. Det betyr at han har slått tilbake etter et svakt 2018, da han hadde en inntekt på 2,5 millioner. Året før hadde han en inntekt på 5,5 millioner kroner.

Inntektsoppgangen i fjor er 31 prosent sammenlignet med året før, viser ligningstallene som er tilgjengelig hos kredittopplysningsforetak og som Nettavisen har hentet ut. Enkelte skatteutøveres tall blir tilgjengelige før alle skatteyteres ligningsforhold blir synlige i desember.

Northug var aktiv skiløper i mange år til han i desember 2018 annonserte at han legger opp. Han har blant annet en egen kleskolleksjon, og har også vært en fremtredende tv-personlighet, samt ekspertkommentator for TV 2.

Formuedupp

Formuen hans er ikke like lystig lesning. I 2018 var den på 18,8 millioner kroner, mens i fjor gikk den ned til 15,8 millioner, en nedgang på 3 millioner, noe som tilsvarer 16 prosent.

28. august ble det kjent at Northug kvitter seg med Jaguaren han brukte da han ble stoppet av politiet i august.

Da ble han målt til 168 km/t i en 110-sone, og deretter ransaket politiet skilegendens hjem og fant 10 gram kokain.

I ettertid la Northug alle kortene på bordet, og hevdet selv at han har et stort rusproblem. Han kalte seg selv også for «narkoman». Skikongen er fortsatt en fri mann, siden politiet jobber fortsatt med å ferdigstille påtalen. Etter det må Northug møte opp i retten.

Negativ blodprøve

I starten av september fikk politiet svar på blodprøven som ble tatt av Petter Northug i midten av august, og den viste seg å være negativ.

– Politiet frafaller derfor siktelsen som gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand, skrev politiadvokat Karoline Ekeberg i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Ekeberg sa til NTB at det var en positiv spyttprøve på stedet som lå til grunn for siktelsen om ruspåvirket kjøring.

Petter Northug er kontaktet, men har ikke kommentert saken.

Tallene er basert på skattetall hentet fra et kredittopplysningsselskap. Nettavisen tar forbehold om at tallene kan påklages og bli endret. Normalt offentliggjøres hele skatteoppgjøret i november, men på grunn av koronasituasjonen er det i år forskjøvet til desember.

