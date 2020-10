Skattetallene: Marna slår ektemannen med 1,8 millioner kroner

Mens Marna «Komikerfrue» Haugens inntekter økte i fjor, gikk ektemannen Ørjan Burøes inntekt 28 prosent ned, ifølge skattetallene.

De nye skattetallene viser at det er stor forskjell på inntektene til blogger og influenser Marna Haugen og ektemann og komiker Ørjan Burøe.

Inntektene til Burøe stupte fra 1.137.559 kroner i 2018 til 813.727 kroner i 2019.

Det er langt lavere inntekt enn kona, som slår han med 1,8 millioner kroner i inntekt. Haugen står nemlig oppført med en inntekt på 2.659.535 kroner i 2019. Inntekten har dermed gått opp med fem prosent siden 2018 da hun sto oppført med 2.530.207 kroner.

Ingen av ektefellene står oppført med formue.

Nettavisen har kontaktet ekteparet og gitt dem muligheten til å kommentere tallene, men vi har foreløpig ikke fått svar.

Tallene er basert på skattetall hentet fra et kredittopplysningsselskap. Nettavisen tar forbehold om at tallene kan påklages og bli endret. Normalt offentliggjøres hele skatteoppgjøret i november, men på grunn av koronasituasjonen er det i år forskjøvet til desember.

Tallene Nettavisen har fått ut viser den skattbare inntekten. Den reelle inntekten er som regel noe høyere.

Inntektskollaps

I juli kom også årsregnskap for ekteparets selskap Familyfun. Tallene viste at inntektene gikk kraftig ned fra 2018 til 2019. For to år siden var inntektene til familieselskapet Familyfun på like over sju millioner kroner, mens i fjor var de ned på 2,1 millioner kroner.

Årsregnskapet til ekteparet viser ikke bare at inntektene til selskapet Familyfun AS har gått ned, men også driftsresultatet stupte - fra nesten 2,1 millioner kroner til 145.205 kroner. Årsresultatet gikk ned fra 1,6 millioner til 112.349 kroner.

Samtidig viser 2019-tallene at de ikke tok ut noe i utbytte fra selskapet, mens Haugen, som er daglig leder fikk bare 440.000 kroner i lønn.

Dette står i stor kontrast til 2018, da paret tok ut én million kroner i utbytte, og belønnet Haugen med en årslønn på 1,2 millioner kroner. På toppen av dette fikk øvrige styremedlemmer, det vil si Burøe, utbetalt 1,4 millioner kroner i lønn.

Haugen har tidligere drevet nettbutikken Makeup Your Mind, som hadde et årsresultat på minus 191.425 kroner i 2019. I 2018 var årsresultatet minus 12.135 kroner. Så heller ikke fra dette selskapet har hun kunnet hente utbytte.

Tøft år

Selv om 2019 var et godt år inntektsmessig for Haugen, var det andre ting i livet som var langt mer negativt. Hun fikk nemlig kreft, og gjennomgikk tøff behandling.

Det var i juni i fjor hun delte nyheten på bloggen sin, noe også Nettavisen omtalte den gangen. I innlegget med titten «Kreft? Det er det jo ingen som får to ganger.» forteller bloggeren om den nedslående beskjeden.

- Det er kjempevanskelig å skrive dette. For da blir det liksom sant. Det er så mye enklere å pakke det vekk og slippe å forholde seg til vonde fakta mens i realiteten så gjør det det hele bare verre, for man blir så tung og mørk innvending skriver Haugen, og forklarer:

- Jeg har kreft. I livmoren.

Etter måneder med behandling, kunne hun endelig dele den gledelige nyheten i desember:

- Fy fasan, jeg har vunnet over kreften. Igjen, skrev hun på bloggen.