Skipsreder Herbjørn Hansson (72) håver inn i koronastormen: Setter i gang lukrativt program for aksjonærene

Mens norsk økonomi blør penger, setter rederen Herbjørn Hansson (72) i gang et storstilt tilbakekjøpsprogram for aksjonærene.

Den siste perioden har norsk økonomi sett røde tall. Over 114.000 personer har søkt NAV om dagpenger etter landet ble stengt ned etter koronaviruset slo inn for fullt.

Regjeringen og Stortinget har vedtatt flere krisepakker til både vanlig folk og næringslivet. Det vakte spesielt sterke reaksjoner etter selskapet Aker for Kjell Inge Røkke ba om krisehjelp samtidig som det skulle dele ut 1,7 milliarder kroner i utbytte.

Kraftig oppsving

En av Norges største redere, Herbjørn Hansson (72), som står bak Nordic American Tankers, har opplevd et kraftig oppsving i markedet og håver inn penger midt i koronakrisen.

Prisene for shipping har eksplodert den siste tiden. Og dermed har Hansson igangsatt et storstilt aksjonærprogram for å kjøpe aksjer.

– Hvorfor gjør dere det så godt?

– Grunnen til at vi gjør det godt er at vi er et stort, internasjonalt tankselskap som opererer i hele verden. Vi er ikke et lokalt selskap. Vi har veldig mange store tankskip, sier Hansson til Nettavisen Økonomi.

– Vi gjør det veldig godt, men samtidig har vi veldig vondt av dem som er i trøbbel nå, sier han.

Skipsrederen ønsker ikke å si noe om selskaper burde holde tilbake utbytter og aksjonærprogrammer midt i koronakrisen.

– Jeg gir ikke råd til folk over atten år. Det er ikke min oppgave.

Slik tjener han pengene

Midt oppe i koronastormen som slår innover verdensøkonomien har Saudi-Arabia og Russland satt i gang en priskrig på olje. Denne slår kraftig utover norsk økonomi og den norske kronen.

Ettersom Russland nektet å bøye seg etter et vedtak i kartellet OPEC om produksjonskutt, har Saudi-Arabia isteden bestemt seg for å straffe landet ved å eksportere enda mer olje. Det har ført til at oljeprisen har ramlet som en stein.

På én måned har oljeprisen falt med 58,9 prosent. Fra litt over 59 dollar fatet til 28 dollar fatet.

Eksporten av olje fra Saudi-Arabia har imidlertid skapt lukrative forhold for skipsreder Herbjørn Hansson.

17. mars sendte selskapet ut en børsmelding om det sterke markedet.

– Økning i eksport fra Saudi-Arabia fører til ekstra etterspørsel for frakt. Som eksempel har det blitt indikert at en million oljefat om dagen ekstra fra Saudi-Arabia til Asia vil skape etterspørsel for omtrent 45 Suez max-skip, skriver selskapet i børsmeldingen.

Suez max-skip er en betegnelse på de største skipene som kan trafikkere Suez-kanalen. Selskapet hans har 23 slike skip.

– NAT står veldig sterkt. Og vi forventer at det vil komme aksjonærene til gode, skriver selskapet.

Dagen etterpå, 18. mars, kom selskapet med det storstilte tilbakekjøpsprogrammet. Det vil bety at selskapet kjøper aksjer tilbake fra aksjonærene. Noe som normalt fører til høyere aksjepris, og at aksjonærene får ta del i de gode tidene for selskapet.

Oppsvingen kan bli midlertid ettersom USA vurderer å gå inn i markedet for å få Saudi-Arabia til å dempe priskrigen på olje. USA har foreløpig signalisert at de både vil snakke med Saudi-Arabia for å dempe produksjonen, men også vurdere nye sanksjoner mot Russland. Umiddelbart etter nyheten steg oljeprisen med 10 prosent.