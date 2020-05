Skit i innovasjon i Norge

Skal du virkelig banne i den norske kirken så lager du noe nytt.

Norge er et av verdens rareste land. Vi er ekstremt stolte av oss selv, og har hatt en statsminister som har ment at det er typisk norsk å være god.

Samtidig har vi en samferdselsminister som uttaler at «smittevernutsyr kan vi ikke produsere på Toten, det må vi hente fra Kina.» Selv om Knut Arild Hareide har beklaget i etterkant så er det et eksempel på den inngrodde holdningen vi har til egen innovasjon og utvikling. Less på Toten har nemlig levert smittevernutstyr lenge, og gjør det fortsatt.

For er det en ting som ikke er typisk norsk så er det å heie på de små, de innovative og de nyskapende.

Toten er et lite jordbrukssamfunn hvor det har blitt hevdet at misunnelsen er større enn kjønnsdriften. Det er beviselig feil, men hadde man byttet ut misunnelsen med en utpreget skepsis hentet fra Flåklypa-Ludvig ville virkeligheten vært noe nærmere.

Telemarkskanalen rundt år 1900

Jeg er fra Toten, og vet at det som virker som Ludvig-skepsis på utsiden er noe helt annet. Det er en jordnær tilnærming til nyutvikling, og kreativ løsningsorientering. Derfor har man fått flere nyskapende selskaper fra et lite samfunn. Som ganske ung opplevde jeg at selskapet min far ledet som en nabo hadde skapt, Molift, fikk besøk av en japansk keiserfamilie. Oppmerksomheten det fikk var utrolig liten utover lokalavisen (Apropos: Husk å støtte din lokalavis, den er mye viktigere enn et amerikansk sosialt medie).

Mitt personlige mikroeksempel med Molift har hundrevis av lignende historier fra helt i sør til langt i nord. Jeg leser de nesten hver dag gjennom min tilgang til alle Amedias lokalaviser. Den norske innovasjonsviljen er så virkelig til stede. Små selskaper med smarte gründere som skaper noe nytt, innovativt og smart.

Den allmektige Innovasjon Norge

Som en slags tåke over denne norske innovasjonsuviklingen ligger allmektige Innovasjon Norge, et slags dysfunksjonelt hjul på en traktor uten motor.

Jeg begynte å jobbe med innovasjon i 1996. Den gangen i Gyldendal, med digital innovasjon. Siden 1998 har jeg jobbet med nyutvikling og innovasjon i Nettavisen, inklusive som en del av TV 2 og nå Amedia. I løpet av tiden som ansvarlig for nyutvklingn har vi lansert alt fra den første datingtjenesten på nett i Norge til forløperen til MittAnbud (Mittoppdrag, som da Schibsted ble inspirert av), blogger sammen med det som var blogg.no og en mengde andre nyskapninger. Vi har aldri snakket med Innovasjon Norge, eller sagt på en annen måte: Vi har aldri fått positive svar. Det kommer jeg tilbake til.

Hva er egentlig Innovasjon Norge?

Først: Hva er egentlig Innovasjon Norge? Skal vi tro det man selv skriver så er dette definisjonen:

Hovedmålet med Innovasjon Norge er at selskapet skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter. Dette skal nås gjennom delmålene flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer.

I 2017 brukte Innovasjon Norge 7,3 milliarder kroner. I løpet av sitt virke har organisasjonen fått mye kritikk for å støtte ting som kanskje ikke direkte er innovative, men mer for å opprettholde eksisterende virksomheter. Sommeren 2019 produserte selskapet falske nyheter.

Vi er langt bak våre naboland

La meg sammenligne oss med andre: Hvert år måler EU innovasjonsgraden i Europa. Der var det slik at i 2019 var Sverige det mest innovative landet i Europa, foran Finland og Danmark.

Norge havner litt bak. Vi er relativt sett flinke til å ansette mennesker, og er ganske vennlig innstilt til innovasjon på generell basis om vi sammenligner oss med resten av Europa. Vi scorer derimot mye dårligere på den faktiske innovasjonen, og at det blir forretning av det. Akkurat det kommer jeg tilbake til.

Vår score er 117, sammenlignet med resten av Europa. Sverige har 136. Danmark har 130 og Finland 134. Nabolandene knuser oss på offentlig og privat samarbeid, innovasjonsvennlighet og at man faktisk får forretning ut av innovasjon.

Innovasjon råtner på rot

Kulturen for innovasjon i Norge har råtnet på rot. Vi har kunnet, og lener oss fortsatt, på å pumpe opp olje. Innovasjonsgraden i den bransjen har vært enorm, og vi er ledende på mange områder innenfor olje. Det er utvilsomt helt korrekt å tråkke gassen inn der man har god fart.

Å skape noe lite som kan lønne seg, noe lokalt og smart som kan vokse er nesten et banneord i den overforenklingen vi har gjort av at innovasjon er å finne en ny måte å selge oppdrettslaks på eller en variant av å få støtte til litt mer oljeutvinning.

Omtrent 225 000 er direkte eller indirekte ansatt i oljebransjen. Det er rundt 8 prosent av alle som jobber i Norge. De 92 prosent andre kan også bedrive innovasjon, og veldig mange gjør det.

Slik som på Toten.

Baklengs inn i fuglekassa

Da vi i Nettavisen kontaktet Innovasjon Norge i mars for å spørre om de ville være med på et samarbeid rundt å informere nordmenn om sitt eget land som mulig reisemål i 2020 fikk vi som svar at selskapet konsentrerte seg om reisende fra utlandet. Spør du oss om datoen så er svaret at dette var etter at vi begynte med hjemmekontor, og at skolene ble stengt.

Utfordringen til alle organisasjoner som skal godkjenne ting i etterkant er at det er personlig vurdering opp mot intrikate statlige, og europeiske regelverk som spiller inn. Da vi fikk avslag fra Innovasjon Norge på støtte sist (det skal sies at det er en av to ganger vi har søkt om penger i løpet av 22 år) var det fordi vi søkte om for lite penger, og at vi var et selskap i et stort konsern. Det er sikkert mange regler, forskrifter og intern logikk bak slike avslag. Min egen syke tante her, Nettavisen, er ikke så relevant i denne sammenhengen. Eksternt blir det ikke slik. Sannsynligvis er Innovasjon Norge fange i eget nett. En selvforsterkende offentlig organisasjon som ikke har noe annet valg enn bristende logikk.

En offentlig ordning kan fungere

Det betyr ikke at offentlige ordninger ikke kan fungere, men de må forsterke utvikling. Støtteordninger som skaper grunnmur for drift er ikke forretningsmessig smart, men støtteordninger som kan hjelpe til å tråkke på gasspedalen litt ekstra er det. Noen norske aviser lever på, og kan drive fordi de får millioner i statlige overføringer. Grunnmuren bygges på dine og mine skattepenger. Slik fungerer også mange støtteordninger i andre bransjer.

Så hva fungerer? Skattefunn. En ordning som forsterker. Her får man en prosentvis støtte for å investere i innovasjon. I praksis betyr det at du får litt hjelp til å tråkke på gasspedalen. Litt mer smør på brødskiva. De som satser får litt mer tilbake, kan redusere sin egen risiko. Få penger nok til å selv kunne få det berømte smøret på brødskiven.

Vi må ha innovasjon som skaper nyutvikling, faktisk forretningsmessig innovasjon. Selskaper som trenger gass for å komme seg opp bakken før man får fart. Det er nemlig typisk norsk å være innovativ. Bare vi får tenkt oss om.

Skit i innovasjon Norge, leve Toten!