Skjebnemøte: Frykter laveste oljepris siden 2017

Vi kan se en oljepris ned mot 40 dollar neste år, skriver Rystad. Det er dårlig nytt for norske oljeinntekter.

- Vi har en klar beskjed til OPEC+-landene: En fortsettelse av dagens produksjonsavtale er ikke nok til å sikre balanse i markedet og et fortsatt stabilt oljeprisnivå i 2020. Utsiktene er dystre om OPEC+ ikke makter å bli enige om nye kutt, skriver Rystad Energys Bjørnar Tonhaugen i en melding tirsdag.

Torsdag og fredag møtes OPEC og samarbeidslandene i Wien i Østerrike for å blant annet meisle ut en avtale for oljeproduksjonen i 2020. Den nåværende avtalen gjelder ut mars 2020, og sier at kartellet som helhet skal kutte 1,2 millioner fat per dag fra produksjonen.

Land som Saudi-Arabia, Kuwait og Angola har kuttet mer enn de avtalte produksjonskuttene, mens Irak og Russland har kuttet mindre.

Frykter oljeprisfall

Overraskelser fra OPEC+-møtet vil kunne sende sjokkbølger i oljemarkedene, og kan gi store bevegelser i oljeprisen. Rystad Energys estimerer at oljemarkedet ligger an til å få et oljeoverskudd på 0,8 millioner fat per dag i første halvdel av 2020 dersom OPEC og Russland foretar ytterligere kutt.

Tonhaugen skriver at et oljeoverskudd på 1 millioner fat kan gi et oljeprisfall på 5 prosent per måned, noe som kan bety et oljeprisfall på 30 prosent det neste halvåret.

- Om ikke OPEC og Russland forlenger og kutter ytterligere, kan vi se Brent Blend (et fat nordsjøolje, journ. anm) falle til ned mot 40 dollar fatet neste år i en kortere periode, skriver Tonhaugen.

Mohammed Sanusi Barkindo (til høyre) fra Nigeria er leder for OPEC-landene. Torsdag samles organisasjonen for oljeproduserende land samt Russland til toppmøte i Wien. Foto: Kamran Jebreili (AP)

Norge legger opp til oljepris over 50 dollar fatet



I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen budsjettert for lavere inntekter fra petroleumsvirksomheten neste år sammenliknet med i år. Regjeringen forventer også en lavere oljepris i året som kommer enn i år. For 2019 legger regjeringen til grunn en forventet pris på 58,5 dollar per fat. For 2020 er den forventede oljeprisen justert ned til 51,7 dollar per fat etter dagens dollarkurs, eller 476 kroner, som det står i budsjettet.

Flere analytikere pekte på at staten var forsiktige og la en lav oljepris til grunn. En oljepris på noe og 40 dollar fatet klinger nok imidlertid ikke godt i ørene til finansminister Siv Jensen (Frp). I nysaldert budsjett for 2019 anslås statens netto kontantstrøm til 254,5 milliarder kroner i 2019. Det er 31 milliarder kroner lavere enn tidligere antatt - fordi oljeprisen gjennom året var lavere enn regjeringen hadde lagt til grunn.

Og mens OPEC+ sliter med å kutte nok i oljeproduksjonen for å holde en stram balanse mellom tilbud og etterspørsel, skaper blant annet Norge problemer for oljekartellet, skriver Rystad Energys Tonhaugen:

«Utfordringen til OPEC+ er at det er sterk vekst i oljetilførselen andre steder i verden. Rystad Energy spår en tilbudsvekst på 2,6 millioner fat per dag i 2020 sammenliknet med i år, ledet av amerikansk skiferolje, Norge og Brasil - mot svak global etterspørselsvekst på bare 1 million fat per dag».

Oppstarten av oljefeltet Johan Sverdrup er blant grunnene til at den norske oljeproduksjonen kommer til å øke i 2020 og fram mot 2023. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Oljedirektoratet anslår at den norske oljeproduksjonen vil øke fram mot 2023, mye takket være oppstarten av gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen. I 2020 vil det være 88 produserende felt på sokkelen.

Det er ventet at Saudi-Arabia, som er sett på som OPECs egentlige leder, vil legge press på landene som ikke har holdt sin del av avtalen for å holde igjen oljeproduksjonen. Saudiaraberne vil ikke lenger tolerere at land som Russland, Irak og Kasakhstan produserer mer enn avtalt, ifølge Tonhaugen.