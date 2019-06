Skjebnemøte for omstridt Kunstsilo: Dobler offentlig støtte etter diger budsjettsprekk

Tirsdag har politikerne i Vest-Agder vedtatt å doble den offentlige støtten til den omstridte Kunstsiloen i Kristiansand. – Ran av skattebetalerne, sier en lokal samfunnstopp.

Saken oppdateres. Siste: Saken er vedtatt med 19 mot 15 stemmer i skjebnemøtet i Vest-Agder fylkesting.

Vest-Agder fylkestings møte tirsdag er et skjebnemøte for Kunstsiloen. Prosjektet har delt byen i to, og en meningsmåling viste at 61 prosent sier nei til prosjektet, mens 31 prosent er positive, ifølge en meningsmåling av Respons Analyse.

Fakta Dette er Kunstsiloen ↓ Et stort prosjekt i Kristiansand sentrum igangsatt allerede i 2015 etter milliardæren Nicolai Tangen ga beskjed om at han ville gi en stor kunstsamling i gave til byen. Det gamle silobygget i Kristiansand skal renoveres til å bli et toppmoderne kunstmuseum til en prislapp på 610 millioner kroner. Prosjektet har vært kritisert tøft av flere samfunnstopper i Kristiansand, og Nettavisen har satt søkelys på økonomien i prosjektet. Etter en ny budsjettsprekk for prosjektet tar politikerne stilling til om de skal øke driftsstøtten for å trygge prosjektet og byggingen av Kunstsilo. I samarbeidsprosjektet Sløseriprisen 2018 mellom Skattebetalerforeningen og Nettavisen fikk Kunstsiloen 2. plass for å være årets nest verste sløseriprosjekt.

Dagens store beslutning handler om å øke driftsstøtten til Kunstsiloprosjektet fra 3,8 mill. til 7,4 mill. Og det er bare støtten fra fylkeskommunen. I tillegg kommer staten og Kristiansand kommune.

Ifølge Fædrelandsvennen er det meget jevnt, og voteringen gikk gjennom på håret med 19 mot 15 stemmer.

Sørlending og gründer Einar Øgrey Brandsdal har markert seg som en tydelig motstander mot prosjektet. Han advarte mot å doble støtten, og mener det er et ran av skattebetalerne.

– Dersom kunstsiloen blir gjennomført er vi vitne til et av det største ranene noensinne av skattebetalernes binge, advarte han til Nettavisen Økonomi.

Budsjettsprekk

For selv om Sørlandets kunstmuseer (SKMU) kunne nylig meddele gledelige nyheter med 100 millioners-støtte fra kunststiftelsen Cultiva, har budsjettet sprukket allerede før første spadetak er gjort.

Staten har bevilget 175 millioner kroner i støtte til å bygge selve Kunstsiloen, renovere et gammel silobygg i sentrum av Kristiansand til å bli et topp moderne kunstmuseum.

Prosjektet hadde blitt budsjettert til 530 millioner kroner. Men for kort tid siden kunne SKMU meddele at budsjettet hadde sprukket, og var økt til 610 millioner kroner.

Men det er ikke bare byggingen som koster mer penger enn forventet. Det gjør også driften.

Ifølge budsjettet til Kunstsiloen har de budsjettert med 20,6 millioner i offentlige kroner i året for å drifte kunstmuseet. Likevel har de et underskudd på 12,6 millioner kroner som må dekkes inn av kommune og fylkeskommunen.

Dagens skjebnemøte

Det er et virvar for velgere som skal orientere seg frem i landetskapet. Det er ikke de tradisjonelle politiske skillelinjene som deler denne saken.

Forkjemperne: Høyre, Venstre, MDG og SV ønsker alle å gi mer penger til kunstsilo.

Mot: Frp og demokratene stemmer imot.

Delt: Ap, KrF og Sp er alle delt i saken.

– Dette betyr mye for regionen. Ikke bare for Kristiansand, men for hele Agder, sier Tore Askildsen (KrF) til Fædrelandsvennen (bak betalingsmur).

Han er den eneste fra KrF som støtter prosjektet.

Partifellen hans Rune Andre Frustøl (KrF) mener stemningen har snudd etter de blir bedt om å øke bevilgningene for å dekke prosjektets budsjettsprekker.

– Det er nok det totale bildet som synker inn. Det er stor usikkerhet ved prosjektet og vi binder opp midler i en utfordrende tid der vi skal bygge hele Agder og der det er behov også i flankene, sa KrFs gruppeleder til regionavisen.

Den store beslutningen handler om å øke driftsstøtten til Kunstsiloprosjektet fra 3,8 millioner kroner til 7,4 millioner kroner. Og det er bare støtten fra fylkeskommunen.

Ifølge driftsbudsjettet Kunstsilo-prosjektet legger frem, har de budsjettert med tilskudd på 20,6 millioner kroner i året fra staten, kommunen og fylkeskommunen.

Likevel har de et underskudd på 12,6 millioner kroner, som må dekkes inn av kommune og fylkeskommunen.

Staten har nemlig sponset prosjektet med 175 millioner for å bygge selve siloen. Men det store problemet nå er å få sikret driften.

Høyre: – Konspirasjoner

Høyre ledet av ordfører Harald Furre i Kristiansand har stått i bresjen for prosjektet. På fylkestinget mener de at nivået på debatten har vært preget av konspirasjoner.

– Vi har klart å senke debatten enda en gang. En debatt der konspirasjoner blir slengt frem og når konspirasjoner blir tilbakevist blir de møtt med en ny konspirasjonsteori, sa Harald Fauskanger Andersen fra Høyre fra talerstolen.

Det er ikke de tradisjonelle politiske skillelinjene som deler motstanderne og forkjemperne. I Arbeiderpartiet er de delt.