Skjebnesvangert å ha penger til gode fra Norwegian: - De har blitt ført bak lyset

Kundene kan få kraftig regning for Norwegians fall, om ikke selskapet reddes. Flere hundre tusen nordmenn risikerer å miste sine cashpoints.

Denne uka har Norwegian mottatt miserable finansielle nyheter. Selskapet har permittert 1600 ansatte og meldt om rekordstore tap. Det begynte med at regjeringen mandag sa nei til ytterligere støtte som selskapet hadde etterspurt.

På tirsdag kom de finansielle tallene for tredje kvartal, som ikke uventet bød på flere dårlige nyheter:

- Endrede reiseråd og ytterligere restriksjoner som et resultat av en andre bølge i mange land har bidratt til et fall i forbrukertilliten, sa konsernsjef Jacob Schram tirsdag morgen i forbindelse med fremleggingen av nye kvartalstall.

Et inntektsfall på 91 prosent, driftsunderskudd på 2,81 milliarder kroner i kvartalet og samlet underskuddet på svimlende 6,41 milliarder kroner er blant nøkkeltallene. Investor og forvalter Jan Petter Sissener, selv tidligere aksjonær, tror nå at Norwegian vil gå konkurs.

- Jeg er redd dette er dødsstøtet for Norwegian, sa Sissener til Nettavisen mandag.

- Fly med dere? Særlig!

Schram nevnte forbrukertilliten, og at den er skjør, er det flere tegn som tyder på. Flyselskapet har de siste ukene besvart Wizz Airs dumpingpriser og forsøkt å lokke nordmenn til vingene med flypriser til 199 kroenr. Men det vekker ikke begeistring fra alle:

«Fly med dere før vi får refundert reisen vår til München 2 april, bestilt høsten 2019 Særlig. Bare glem det!» skriver en av mange frustrerte kunder som responderer irritert på Norwegians juletilbud til kr. 199.

Mange av kundene har ventet lenge på å få igjen penger og er derfor lite imponert over tilbudet.

«Landeveisrøveri. Vi er mange som venter. Derfor blir det å kjøpe billigbiletter fra dere som ett lotteri. Enten vinner en billigreisen, ellers så vil penga ende opp som et langtidslån til et lite likvid firma», skriver en annen Norwegian-kunde på Facebook.

Les også: Norwegian fikk beskjeden de fryktet: Så lenge har de igjen til kassa er tom.

Advarte mot «cash points»

I tillegg til at mange, grunnet flere tusen avlyste flyvninger, venter på refusjon, sitter dessuten veldig mange kunder igjen ubrukte billetter som er byttet inn i en bonuspoeng, eller «cash points», som Norwegian kaller det - en kontantsaldo hos Norwegian som er bundet opp i kjøp av flybillett innen en angitt tidsfrist.

Mens flyselskapet har oppfordret kundene til å bytte i «cash points» i stedet for å kreve refusjon, har Forbrukerrådet flere ganger advart mot dette tilbudet.

En av grunnene er at dersom selskapet går konkurs, betyr denne avtalen at pengene er tapt for kunden. Har du derimot krevd å få beløpet refundert, er ikke slaget helt tapt:

- Har du krevd en refusjon, og betalt med kredittkort, kan du gå til kortselskapet og be om pengene. Det kan du ikke hvis du har fått «cash points», da er løpet kjørt, sier Pia Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Høst mener at flere kunder har sagt ja til «cash points» uten å ha et klart bilde av konsekvensene:

- Vi mener jo at i noen saker har de blitt ført bak lyset. Det er mange som føler seg lurt.

- Bruk muligheten raskt!

Høst har en klar oppfordring til kunder som nå møter nye avlysninger fra flyselskapet.

- Det er om å gjøre å kreve refusjon så fort som mulig. Du har krav på refusjon innen sju dager etter kjøpet.

- Men mange som som har krevd refusjon lenge har ennå ikke fått igjen billettpengene sine?



- Da kan du gå på kredittkortselskapet, hvis du har kjøpt billetten gjennom kredittkortselskapet. Vent i 14 dager, og hvis du da ennå ikke har fått penger av flyselskapet og heller ikke kommer noen vei med å henvende deg dit, har du krav på å bruke kortforsikringen.

Sitter du med et Bank Norwegian-kort, som automatisk gir «cash points» på en prosent av kjøpebeløpet, betyr denne kjøpsfordelen minimalt nå, mener Høst. Flere hundre tusen nordmenn har Norwegian-kortet.

- Vi anbefaler at man bruker et kort med reklamasjonsrett - det er den viktigste forsikringen akkurat nå, og den bør brukes, siden jo dessverre er stor risiko for kanselleringer og konkurser - det gjelder reiser, men også mye annet.

- Er det ingen mulighet til å gå til selskapet be om å få omgjort «cash points» til kontantrefusjon, nå som den finansielle situasjonen i Norwegian er så prekær?



- Nei, det er dessverre kjørt når du har akseptert dette som en erstatning. Da har du bundet deg til å kjøpe flybilletter. Det viser at ordningen kanskje ikke er så veldig forbrukervennlig, og særlig i en situasjon som denne.

Nettavisen har spurt Norwegian om omfanget av kunder som cash points til gode, og hvilke summer dette utgjør, samt hva selskapet råder kundene til å gjøre. Flyselskapet vil ikke svare detaljert på spørsmålene om finansielle konsekvenser for kundene, men svarer dette:

- Vi opprettholder en rekke ruter i Norge, og CashPoints kan benyttes som betalingsmiddel når man kjøper billetter på alle disse rutene. Samtidig jobber vi døgnet rundt for å komme oss gjennom denne krisen. CashPoints er gyldige frem til slutten av det året du utførte kjøpet pluss to år. Poeng opptjent i år vil for eksempel være gyldige til 31. desember 2022, sier Christer Baardsen, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian.