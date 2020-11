Skjerp korona-reglene og gjør dem forstått i bydelene der smitten øker

Byrådet må sette inn hardere tiltak der smitten bare fortsetter å øke.

De fleste bydelene i Oslo begynner å få ned koronasmitten, men den fortsetter til værs i Grorud: «Verste» østkant er nå nesten fem ganger mer smitteutstatt enn Vestre Aker, eller «beste vestkant».

Hardhendte korona-tiltak handler hele tiden om å avveie de sosiale og økonomiske kostnadene av nedstengning, mot fordelene i å få ned smitten.

For å sette saken på spissen: Et brutalt spørsmål er om restauranter i lite smitteutsatte områder nå holdes stengt, mens livet går tilnærmet som normalt der smitten er høyest. De alle fleste smittes nemlig i egne eller andres hjem.

De nye smittetallene viser en trend som har vært uavbrutt de siste fjorten dagene. Nok en dag øker smittetallene i Grorud bydel. Her er det nå 780 smittede per 100.000 innbyggere, mot 134 i Vestre Aker.

Tidligere har tall for bevegelser vist at innvandrer-bydelene som er på topp i koronasmitte, også har tilnærmet samme bevegelsmønster som tidligere. I den undersøkelsen var mobiliteten på Grorud bare syv prosent lavere enn normalt - mot en nedgang på 25-30 prosent lengre vest.

Nå har Oslo kommune undersøkt folks holdninger til koronatiltakene, og et stort flertall på 85 prosent hevder at de kjenner smittevernsreglene godt eller svært godt. Antallet respondenter fra hver bydel er så få at undersøkelsen dessverre ikke sier så mye om holdninger i ulike deler av byen.

Men på et punkt er undersøkelsen avslørende - det er store forskjeller på folk med norsk morsmål og folk som har et annet morsmål. Det gir et klart holdepunkt for at informasjonen ikke har nådd frem til alle som ikke snakker norsk som morsmål.

Mens 86 prosent av dem med norsk morsmål kjenner smittvernreglene godt, er tallet blant resten 79 prosent.



Folk med norsk morsmål er oftere testet, bruker oftere munnbind, og kan reglene om hvor mange gjester du kan i private hjem bedre, viser undersøkelsen.

På spørsmål om tiltakene er for strenge, svarer 62 prosent av dem med norsk morsmål nei - mens bare 48 prosent av dem med annet morsmål mener det samme.

Blant folk med norsk morsmål tror 1/4 at mange vil slutte å følge reglene, mens 40 prosent med dem med annet morsmål tror mange vil slutte å følge reglene.



Svarene tyder altså dessverre på at det er flere som ikke kan reglene, synes selv at reglene er for strenge og tror at andre vil slutte å følge dem. De med annet morsmål er klart mer bekymret for egen økonomi og har sjeldnere gått i karantene enn folk med norsk morsmål.

Dessuten er frykten for å måtte i karantene vesentlig høyere: 26 prosent hos folk med norsk morsmål, 36 prosent hos dem med annet morsmål.

Da byrådsleder Raymond Johansen presenterte tallene, vektla han at folk stort sett kjente og fulgte reglene. Det er bra, men dessverre en mager trøst så lenge mye tyder på at reglene blir mindre forstått og etterlevd der smitten er sterkest.

Det hjelper lite å stenge en restaurant på Frogner eller i Vestre Aker når 50 blir smittet på Apalløkka Skole i Grorud.

Tiden er definitivt moden for å skjerpe tiltakene i de mest smitteutsatte bydelene og sørge for at informasjonen blir forstått på polsk, somali og urdu.

For et par dager siden gjorde Nettavisen et eksperiment der vi dro til Grorud senter og til CC Vest i Bærum og talte hvor stor andel som brukte munnbind. På senteret i Bærum brukte 95 prosent munnbind, mens det tilsvarende tallet i øst var 78 prosent. En slik stikkprøve har åpenbare feilkilder, men bekrefter målingen av mobilitet, spørreundesøkelsen til Sentio - og utviklingen i smittetallene.

Avisen Klasskampen har intervjuet tre tolker for de mest smitteutsatte gruppene (polakker, somaliere og pakistanere). De bekrefter at smitterådene ikke når ut til minoriteter, og ber om strengere regler på et språk innvandrere forstår.

Problemet er ikke bare språket, men også religion (blant annen en forestilling blant enkelte muslimer om at skjebnen er forutbestemt) og at man er vant med at myndighetene følger opp tiltak med kontroll, og ikke bare tillit.

Somaliske Mohammed Abdelqadir sier det ganske presist når han minner om at de aller fleste innvandrere følger smittevernsreglene: - Det er noen få som ødelegger for alle, sier han til Klassekampen, og det bekreftes av undersøkelsen Sentio har laget for Oslo kommune.

Dette viser samtidig hvor utfordrende situasjonen er. Selv på Grorud er det slik at de aller, aller fleste verken er smittet eller bryter smittevern. Av bydelens rundt 28.000 innbyggere, er det altså anslagsvis rundt 220 smittede personer akkurat nå.

Problemet er at du ikke kan se det på dem, og at endel av de som er smittet ikke kjenner symptomene eller vet hva de skal gjøre fordi de ikke har mottatt eller forstått informasjonen.

Nå er smitten fortsatt for høy i hele byen, men poenget står: Hva hjelper det å stenge treningssentre og restauranter i en del av byen med lite smitte, hvis smitten fortsetter å øke i private hjem på motsatt side av byen?

