Skjønner ikke Fellesforbundets EØS-debatt

I mektige svenske IF Metall er det liten forståelse for at man i den største fagforeningen i i Norge diskuterer EØS-utmelding.

- Vi diskuterer EU, vi også. Og det kommer mye kritikk. Men vi har ingen debatt om å forlate EU, sier Marie Nilsson, leder i det svenske forbundet IF Metall, til frifagbevegelse.no.

Nilsson har gjestet Fellesforbundets landsmøte, der det i dag skal stemmes over forslaget om utmelding av EØS-avtalen. Støre argumenterte mandag kraftig for å beholde avtalen.

Det har pågått en høyrøstet diskusjon om man skal gå inn for at Norge skal si opp EØS-avtalen og heller satse på en frittstående handelsavtale med EU.

– Jeg trodde at det ville bli en debatt som gikk mer andre veien: Om man skal si opp EØS, og heller melde seg inn i EU, sier en overrasket Nilsson etter å ha hørt de første timene av debatten, som varte til langt over midnatt.

Svenske fagforeningsledere fortalte under den borgerlige Reinfeldt-regjeringen, at de trengte EU som et bolverk mot hjemlige forhold, skriver magasinet. EU var mer progressivt enn de svenske konservative, sa de.

Ønsker regulering, ikke forbud

I 2014 var det politisk skifte, og IF Metall fikk en tidliger leder, Stefan Löfven, som statsminister.

– Jeg kjenner igjen mange av de andre temaene i debatten her. Bekymringen for bemanningsbransjen, for eksempel. Der har vi fått lokale avtaler noen steder om at innleide skal ansattes i innleiebedriften etter to år. Slike avtaler vil vi gjerne ha på nasjonalt nivå, sier Nilsson til frifagbevegelse.no.

På Fellesforbundets landsmøte går debatten om man skal gå inn for et forbud mot bemanningsbransjen, eller satse på at strengere regulering holder. Den debatten går i Sverige også, bekrefter Nilsson, men man satser nå heller på regulering enn forbud, forklarer hun.