Skobutikken Shoebar gir opp i Oslo sentrum - satser på nett

- Det er salg i ti av tolv måneder. Da er det tøft.

- Vi har sett at salget har falt ganske klart de siste årene. Rent økonomisk er det ingen vanskelig beslutning å legge ned, nå som leiekontrakten snart går. Men det er veldig trist, sier Kristoffer Walmsnæss Skjolden, daglig leder i skobutikken Shoebar i Torggata i Oslo sentrum.

Hver sjette borte

Shobar er den siste i en lang rekke skobutikker i Oslo sentrum som har lagt ned den siste tiden. Til sammen er hver sjette butikk borte i Oslo sentrum det siste år årene.

Spesielt har det gått hardt utover skobutikker.

I samme gate som Shoebar har skobutikken Bianco nylig gitt opp, mens skobutikken Tennis i nærliggende Grensen gikk konkurs før jul. Etter jul la dessuten skobutikken Stress i samme gate ned etter 20 år.

Bare i løpet av fjoråret gikk salget i skobutikker ned 6,3 prosent i Oslo.

Selv om nordmenn kjøper minst like mye sko som før, tar nettet over en stadig større del av det totale salget. Omsetningen på fysiske skobutikker er ned åtte prosent de siste året i Norge. Nedgangen er minst like stor i Oslo.

Tre mister jobben

Tre årsverk forsvinner som følge av nedbemanningen i Shoebar. De anslår at salget er ned 20-25 prosent i butikken siden 2016, og opplever at markedet i sentrum er veldig tøft.

- Det er et veldig tilbudsjag. Det er tilbud nesten hele året. Det er masse salg alle måneder unntatt desember og juni, sier Oda Brodersen, som har vært butikksjef hos Shoebar siden 2015.

Byrådet har gjort store omlegginger i Oslo sentrum knyttet til bilveier og parkeringen. Mange innenfor næringslivet i Oslo frykter at det ødelegger for handelen. Skjolden mener det ikke er én årsak alene som utløste det.

- Jeg tror det er sammensatt. Netthandel er naturligvis en utfordring, men konkurranse fra andre salgskanaler kan vi alltids takle. Plutselige endringer i trafikkbildet er et større problem fordi det er så vanskelig å planlegge etter, sier han.

Utforutsigbart

Han viser til at butikken inngår leiekontrakter for 10 år av gangen. Forutsigbarhet er dermed viktig for selskapet hans.

- Det vi har opplevd den siste tiden er at byrådet plutselig fjerner alle parkeringsplassene i et område og legger om en vei. Rammebetingelsene blir dermed totalt endret over natten uten at vi i næringslivet får komme med innspill, sier Skjolden.

Brodersen sier at de ser ser tydelig at det er færre kunder fra områdene rundt byen som tar turen inn til sentrum for å handle.

- Spesielt fra 2017 merket vi et stort fall. På det verste var det ikke mer enn ti kunder innom. Vi ser dessuten at kundene bruker butikkene mer som «showroom». De søker opp produktet på nett. Nærmest på vei til kassa finner de det billigere et annet sted og bestiller det der i stedet. Da er det ikke lett, sier Brodersen.

Utfordringer i sko

Bjørn Næss, daglig leder i Oslo Handelstandsforening, viser til at skobransjen sliter generelt.

- Jeg tror at mye av forklaringen ligger av mye netthandel på sko. Det er en type bransje som er mye utsatt for det. Når man vet skosstørrelsen sin og kjøper man merkevarer, slik at man vet omtrent hvor store skoene er, så oppfattes det som lite risiko å kjøpe på nett, sier Næss til Nettavisen.

Dessverre betyr det at mye skohandel går ut av landet til netthandlere utenfor Norge grense, sier han.

Han tror ikke primært mangel av parkering er utfordringen.

- Sko er ikke tunge varer som man ikke kan kjøpe uten bil. Dessuten er vi at stadig flere klesbutikker og sportsbutikker selger sko. Da blir det ekstra tøft for tradisjonelle skobutikker, sier han.

Flere restauranter

Skjolden understreker at han ikke mener utviklingen med flere bilfrie gater bare er negativ for Oslo som by.

- Mange, inkludert meg, liker å spise ute og Oslo er jo blitt en fin by med restauranter og barer.

- Men ikke så mange butikker som før?

- Ja, det kan virke som om folk liker å spise og drikke i Oslo og handler på nett. Vi må innrette oss deretter, men hvis folk ønsker fysiske butikker, er de nødt til å handle der og betale hva det koster, sier han.