Skrekk-tall for Stordalen og Thon: - Det er fullstendig katastrofe

Nordic Choice og Thon Hotels har allerede stengt 12 Oslo-hoteller.

Oslo og Bergen innførte svært strenge koronatiltak den andre uken i november for å få bukt med den alvorlige situasjonen. Begge byer er inne i en «sosial» nedstengning for øyeblikket, hvor budskapet er klart og tydelig: «Hold deg mest mulig hjemme!».

Der hvor serveringssteder og uteliv har stengt i stor skala, har hotellene fortsatt fått lov til å holde åpent, men med et nærmeste fraværende tilbud ellers i hovedstaden og Bergen, opplever hotellene elendige besøkstall.

Dagens Næringsliv (bak abonnement) skriver at i perioden, fra og med 9. til og med 16. november, sto i gjennomsnitt svimlende 86 prosent av alle tilgjengelige rom i Oslo helt ubrukt. Avisen viser til at det tilsvarer 13.000 tomme hotellrom, hver eneste natt.

Dette er de strenge koronatiltakene som Oslos byrådsleder innførte nylig:

- Avvist det som det reneste vrøvl

Peter Wiederstrøm, som er hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting, får nærmest kaffen i vrangstrupen da han skal kommentere de sjokkerende, lave tallene.

- Det er fullstendig katastrofe. Enkelte byer har nå en losjiinntekt per tilgjengelige rom på kun rundt 100 kroner natten. Om noen før koronakrisen hadde ment at en hvilken som helst norsk by skulle havne der, ville jeg ha avvist det som det reneste vrøvl, sier han til Dagens Næringsliv.

Hvis de svært strenge smitteverntiltakene vedvarer, er hotellrådgiveren nærmest sikker på at mange hoteller vil bli tvunget til å stenge dørene.

12 hoteller stengt

Administrerende direktør i Nordic Choice, Torgeir Silseth, opplyser til DN at fem hotell er allerede stengt, men at situasjonen kan raskt endres i en enda mer negativ retning. Petter Stordalen, som er hotellkjedens eier, lider også store tap i Stavanger om dagen.

Morten Thorvaldsen, administrerende direktør i Thon Hotels, forteller at de har stengt sju hoteller hittil i Oslo, og at hvis situasjonen ikke bedrer seg utover vinteren, blir det svært tungt for hotellkjeden.

