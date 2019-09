Skrekkbilder fra norske vinterveier: Nå tar de grep for utenlandske vogntog

Utenlandske vogntog har ofte ikke en sjans på norske veier. Nå tilbys en ny tjeneste for å bedre sikkerheten.

Ifølge Gjensidige Forsikring kolliderte nærmere 1000 utenlandske vogntog med bilister på norske veier i 2018.

- I 80 prosent av tilfellene hadde en utenlandsk sjåfør skylda, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring,Bjarne Rysstad.

Mangel på riktig utstyr, lite erfaring på vinterføre og mangel på grunnleggende kunnskap er de store syndebukkene. Nå har en ny tjeneste blitt lansert som skal endre dette.

Thord fra «Vinterveien Helter» berger en lastebil som har sklidd ut av veibanen grunnet mangel på kjetting. Foto: National Geographic/ITV Studios Norge

Vinterveiprøven

Viking, Falck og bilbergerne bak tv-programmet «Vinterveiens Helter» har nå inngått et samarbeid for redusere antall ulykker ved å introdusere Vinterveiprøven. Her får sjåfører teste seg om de har kunnskapen som anbefales for å kjøre på norske vinterveier. Ta testen under:

Vinterveien Helter

«Vinterveiens Helter» er National Geographics første dokumentar utelukkende fra Norge for et internasjonalt publikum. Serien følger hverdagen til norske bilbergere og alle utfordringene de møter på noen av Norges mest værutsatte veier. Serien sendes i 172 land og har blitt en stor suksess.

Se noen av skrekkeksemplene fra serien under:

Menn mest utsatte i trafikken

Menn, særlig eldre, skiller seg stadig tydeligere ut som den store risikogruppen. I 2017 var 76 prosent av alle dødsulykkene menn, og nærmere 57 prosent av disse var over 45 år.

Ifølge Trygg Trafikk er det ofte flere faktorer som forårsaker en trafikkulykke. Erfaringene fra de siste 10-15 årene viser at for høy fart etter forholdene er den aller største årsaken til at en ulykke blir en dødsulykke. I 9 av 10 tilfeller er det faktorer knyttet til førerens egen adferd som er årsaken til ulykken. Trygg Trafikk mener det er trafikanten selv som sitter med nøkkelen til bedre trafikksikkerhet.