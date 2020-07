Skrekkelige resultater for Equinor - styrte unna milliardsmell

Equinor leverer svake resultater - men langt bedre enn analytikerne spådde.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Resultatene fra det som har vært en mildt sagt trøblete vår for Equinor er klare:

Equinor leverer et justert driftsresultat på 350 millioner dollar - sammenliknet med 3,1 milliarder dollar i samme periode i fjor.

- Våre finansielle resultater for andre kvartal ble påvirket av svært lave realiserte olje- og gasspriser på grunn av Covid-19-pandemien, men også av sterke resultater fra tradingvirksomheten i volatile markeder, sier Equinor-sjef Eldar Sætre i en melding.

Justert driftsresultat endte på 646 millioner dollar, rundt 5,9 milliarder kroner. På forhånd spådde analytikerne et justert resultat etter skatt på 237 millioner dollar.

I meldingen skriver Equinor at de forventer at svingningene i oljemarkedet fortsetter og at investeringsnivået i bransjen vil bli lavere i lys av den usikre covid-19-situasjonen.

- Vi har redusert kostnader, opprettholdt en solid drift og fortsatt å prioritere verdi over volum ved å utsette betydelig fleksibel gassproduksjon til perioder med høyere forventede priser. Vi har også fortsatt fremdrift i vår portefølje av svært konkurransedyktige prosjekter, Dette er understøttet av politiske vedtak i Norge som setter bransjen i stand til å fortsette å arbeide med planlagte prosjekter som vil stimulere investeringer og opprettholde aktivitet i en krevende periode

Fakta Equinor i 2. kvartal ↓ I mai ble det kjent at Equinor har tapt over 200 milliarder kroner i USA, etter at Dagens Næringsliv avslørte manglende kostnadskontroll, kritikkverdig selskapskultur og klekkelige bonuser mellom 2004 og 2014.

Pionerprosjektet Hywind Tampen, verdens største flytende havvindpark, ble godkjent av myndighetene.

Equinor kutter utbyttet fra første kvartal med 67 prosent i lys av koronakrise og lav oljepris. Tidligere på våren suspenderte Equinor tilbakekjøpsprogrammet og kuttet planlagte utgifter med 3 milliarder dollar.

Equinor besluttet sammen med Total og Shell å investere i Northern Lights-prosjektet, en del av et norsk prosjekt for fullskala karbonfangst- og lagring.

Nedskrivninger

Equinor foretar nedskrivninger på 0,37 milliarder dollar - hovedsaklig knyttet til gassprosesseringsanlegg i Norge og leting. Totalt tar Equinor avskrivninger, amortiseringer og netto nedskrivninger på til sammen 2,5 milliarder dollar - på samme nivå som i samme periode i fjor.

Som Nettavisen Økonomi skrev i går, har verdens oljegiganter i tur og orden foretatt gigantiske nedskrivninger de siste ukene. Equinor har foretatt nedskrivninger tidligere i år, men ikke i nærheten av i samme størrelsesorden som konkurrenter som BP og Shell.

Equinor tror også på en vesentlig høyere oljepris sammenliknet med konkurrentene globalt: Mens Shell, BP, Repsol og Total tror på en oljepris mellom 47 og 60 dollar per fat i 2030, viser siste prognose fra Equinor 80 dollar per fat om ti år.

TROR PÅ 80 DOLLAR: Equinors anslag for hvilken retning oljeprisen vil bevege seg er milevis unna konkurrentenes prognoser.

I lys av avsløringene til Dagens Næringsliv om milliardtapene i USA, opplyste Equinor i mai at de ville rapportere mer detaljert fra den amerikanske virksomheten fra andre kvartal.

USA-resultatene ble påvirket av svært lave priser på olje og gass, ifølge Equinor - men også her bidro kostnadsreduksjoner til at smellen ikke ble så stor som den kunne blitt. Selskapet leverer et driftsresultat på minus 332 millioner dollar for andre kvartal, sammenliknet med 134 millioner dollar i pluss i samme periode i fjor.