Skrekktall på børsene - verste dag siden 2018

Det er skrekktall på Oslo Børs på grunn av virusfrykt. - Dette kunne i ha startet på et verre sted.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Oslo Børs startet mandag ned 1,5 prosent ved åpning og fortsatte ned over 2 prosent utover dagen på grunn av oljeprisfall etter frykt for coronavirus.

Også på Wall Street ligger det an til å bli en skrekkelig børsdag. Dow Jones futures er ned hele 400 poeng før børsåpning på mandag, klokken 15.30 norsk tid, melder CNBC. Dermed ser det ut til å gå mot en svært dårlig dag på Wall Street.

- Kunne ikke ha startet et verre sted

Det er spesielt aksjer hos flyselskapene og store hotellkjeder som er ned på Dow Jones futures.

81 personer er så langt døde som en følge av viruset, og det er meldt om godt over 2000 sykdomstilfeller. Ifølge CNN merker nå den globale industrien etterdønningen av viruset.

Flere butikker, restauranter og turistdestinasjoner Kina er nå stengt som en følge av utbruddet.

- Kina er den største driveren av global vekst så dette kunne i ha startet på et verre sted, sier Alec Young, direktør for de globale markedsundersøkelsene i FTSE Russel til CNBC.

Oslo Børs ned 2,3 prosent

Ved 12-tiden mandag ettermiddag hadde hovedindeksen ved Oslo Børs gått ned med 2,38 prosent til 917,58 poeng. En halvtime senere hadde nedgangen stabilisert seg på rundt 2 prosent. På det meste var børsfallet på 2,45, det største fallet siden desember 2018, melder Dagens Næringsliv.

Ved 15-tiden er Oslo Børs ned 2,30 prosent.

Oljeprisen har falt betydelig den siste uka. Prisen på nordsjøolje (brent spot) ligger mandag ettermiddag under 59 dollar fatet, som er første gang siden i slutten av oktober. Mandag har oljeprisen falt med over 3 prosent.

Hovedårsaken til oljeprisfallet er frykt for spredning av det kinesiske coronaviruset, ifølge analytikerne. Også de andre europeiske og nordiske børsene har gått markant ned i ettermiddag, mens Tokyo- børsen fant over 2 prosent natt til mandag.

Ekspert: Coronaviruset har trolig smittet 25.000

Det reelle tallet på antall smittede av coronaviruset er trolig i nærheten av 25.000, mot de 2.744 bekreftede tilfellene, ifølge beregninger gjort i Hongkong.

Gabriel Leung, som leder Li Ka Shing-fakultetet for medisin ved Universitetet i Hongkong, opplyste på en pressekonferanse mandag at deres forskning tyder på at rundt 44.000 personer er i inkubasjonsstadiet for sykdommen.

Leung, som brukes som smittevernekspert av myndighetene i Hongkong, sier at hans forskerteam regner med at antall smittede vil dobles hver sjette dag hvis man ser bort fra tiltak som myndighetene setter inn.

(Nettavien/NTB)