Skrøt av norsk gass på tuben i London - advares mot å ikke bruke reklamen igjen

Equinor impliserte at norsk gass var en energikilde med lavt karbonavtrykk. Da reagerte den britiske vaktbikkja ASA, som fikk oljegiganten til å love å ikke bruke reklamene igjen.

Equinor har kjørt en serie målrettede kampanjer mot beslutningstakere i Storbritannia, spesielt nær Westminster, som er den nærmeste undergrunnsstasjonen til det britiske parlamentet i London.

I en av reklamene skriver Equinor blant annet: «Vi er lavkarbon-energien rett over horisonten». I liten skrift skriver oljeselskapet: «Equinor er Storbritannias største leverandør av importert gass - og en nøkkelleverandør av britisk vindkraft».

Ifølge designeren bak reklamene, ville Equinor treffe beslutningstakere i den britiske regjeringen og i industrien med målrettede skilt i undergrunnsstasjonen Westminster, like ved parlamentet. Foto: Skjermdump

Nå har Equinor fått den uavhengige organisasjonen Advertising Standards Authority (ASA) på nakken. ASA er reklamebransjens selvregulerende organisasjon - en uavhengig vaktbikkje som sørger for at selskapene følger britisk reklamelovgivning. ASA har ifølge Financial Times advart Equinor mot å bruke reklamen igjen, etter å ha mottatt en klage fra organisasjonen Global Witness.

Denne reklamen ble klaget inn til ASA. Equinor har gått med på å gjøre endringer dersom en liknende reklamekampanje skal lanseres igjen. Foto: Skjermdump

Reklamen er borte

I en epost som FT har lest, skriver ASA at: «Equinor fortalte oss at deres intensjoner kun var å referere til vindkraft som lavkarbon, men har anerkjent at reklamen muligens ikke har blitt tolket slik». Reklameplakaten var en del av en stor, verdensomspennende kampanje som nå er avsluttet.

- Equinor, et av verdens største oljeselskaper, tvinges til å stoppe reklamekampanjer som sier at naturgass er «lavkarbon». En smell for alle de som forsøker å fremstille gass som et rent alternativ til fossilt brensel, noe som ignorerer dets enorme bidrag til #klimanedbrytningen, skriver Global Witness på Twitter.

Skaperen av reklameserien til Equinor, den slovenske grafiske designeren Mojca Sfeir, skriver på sine hjemmesider at kampanjen hadde som mål å påvirke beslutningstakere i den britiske regjeringen og energi-industrien. «Målet var å kommunisere den essensielle rollen som Equinor spiller i å levere oljen, gassen og vindkraften som Storbritannia er avhengig av hver dag», skriver Sfeir.

Leverer 20 prosent av gassen

Equinor leverer 20 prosent av gassen som Storbritannia forbruker. Mens Global Witness peker på at oljeselskapene må slutte å villede politikere til å tro at gass er miljøvennlig, tar anerkjente UK Energy Research Centre gassen delvis i forsvar:

- På mellomlang sikt kan gass bidra som en del av en strategi for å redusere karbon. Men i Storbritannia har vi brukt gass som et omstillingsbrensel siden 1970-årene. Gassen har sluttet å være en løsning og begynner å bli et problem uten karbonfangst, sier Jim Watson, direktør for UK Energy Research Centre, til FT.

Ifølge spesialrapporten The Role of Gas fra Det internasjonale energibyrået (IEA) kan gass på kort sikt spille en nøkkelrolle for å fordrive kull i enkelte land. Dersom man hadde faset ut kull ved å ta i bruk energi fra gass i stedet, ville utslippene i gjennomsnitt blitt redusert med 50 prosent for strømproduksjon og 33 prosent for oppvarming, ifølge rapporten, som Nettavisen Økonomi omtalte i sommer.

Ser man bort fra Storbritannia, har ikke gass som erstatning for kull vært særlig utslagsgivende i Europa de seneste årene, ifølge IEA. Men dette er i ferd med å snu: Kombinasjonen lave gasspriser og høyere karbonskatt i EU kan gi gass-for-kull en ny giv, skriver byrået i rapporten.

Dersom man skal kutte så mye utslipp som mulig i løpet av de neste fem årene, vil det gå raskere ved hjelp av gass fra eksisterende infrastruktur enn fra ny fornybar, ifølge IEA. Det vil gi større utslippsreduksjoner på kort sikt i Europa å erstatte energien fra kullkraftverk med gass enn å bygge ut ny vindkraft på land, gitt at det vil ta tid å installere så mye fornybar kapasitet.

Men - når byrået ser på ulike måter å fordrive kullkraft på i et lengre perspektiv, vil vindkraft på land og solcelleanlegg være en svært potent konkurrent til gass. Faktisk så ville utslippsreduksjonene fra disse to fornybare energikildene være 30 prosent større enn fra eksisterende gass-infrastruktur i et 20-årsperspektiv. Rollen til gass som en fullgod erstatter for kull vis-á-vis fornybar i både Europa og USA er derfor begrenset, ifølge IEA.

