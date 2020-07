Skuffende tall for Trump - flere enn ventet søker ledighetstrygd

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA er på et stabilt nivå, men flere enn det ekspertene så for seg.

Tall fra de amerikanske statistikkmyndighetene viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) i forrige uke var 1300.000

Ifølge Trading Economics var det ventet at 1.250.000 amerikanere for første gang ville be om ledighetstrygd.

Yahoo Finance skriver at mesteparten av økonomene spådde at antall nye ledige på trygd ville falle for 15. uke på rad. I slutten av mars søkte nesten 6,9 millioner nye amerikanske om ledighetstrygd, nå er vi altså nede ca. fjerdeparten.

50 millioner

De seneste fire månedene har om lag 50 millioner amerikanere måttet gå til skrittet om å be om trygd for å klare seg.

Den forrige rapporten viste at det stadig var færre som søker ledighetstrygd i USA for første gang. Tallene som kom for en uke siden var bedre enn ventet. Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd var 1.314.000, mens det ifølge Trading Economics var ventet et antall på 1.375.000.

Jobless claims har over lang tid vist en fallende tendens, men Nordea Markets gjorde i forrige uke et poeng av at antallet hadde stabilisert seg på et høyere nivå. Antallet koronasmittede stiger igjen, og så langt er 3,5 millioner amerikanere smittet av koronaviruset.

Nye restriksjoner

Det har ført til at store amerikanske delstater som Arizona, California, Colorado, Florida, Michigan og Texas har gjeninnført enkelte restriksjoner på innendørs næringsvirksomhet.

Disse statene står til sammen for en tredjedel av amerikansk verdiskapning, BNP. Michigan og Texas er to av statene med den største økningen i antall trygdesøkende.

Storbyen New York ser derimot ut til å ha fått koronapandemien under kontroll.